Roberto Carlos doet verrassende onthulling over zijn legendarische vrije trap tegen Frankrijk

Iedereen herinnert zich wel nog de wonderlijke vrije trap van Roberto Carlos in de interland tussen Frankrijk en Brazilië in 1997. De Braziliaanse verdediger knalde toen een vrije trap op magistrale wijze voorbij een verbouwereerde Franse doelman Fabien Barthez. De bal kreeg een ongelofelijke curve mee en ging verrassend binnen. Ongelofelijk, ook voor Roberto Carlos zelf. Die gaf toe aan L’Equipe dat de bal eigenlijk met meer geluk dan kunde binnen ging. “Het was een mirakel”, zo klinkt het.

“Als ik de bal slecht had geraakt, was die aan de cornervlag beland”, zo geeft de gepensioneerde Roberto Carlos toe. “Maar in die hoek van het stadion (in Lyon, red.) had de wind vrij spel vanop de rechterkant. De wind bracht de bal terug richting doel. Het enige wat ik wilde, was de bal tussen de palen trappen want ik wist dat ik de kracht had om vanop 35 meter naar doel te trappen...”, klinkt het bij Roberto Carlos.

De bal tussen de palen trappen, dat leek echter niet te lukken. Het leer zwiepte naar de buitenkant en leek vijf meter naast doel te belanden… tot de bal een volledig ander traject begon te volgen. “Ik denk dat het een mirakel was, ja. Ik had het nooit bedoeld om de bal zo te trappen. Het was een mirakel zoals er maar één was. Zo’n dingen vallen maar éénmaal voor, gelukkig was het in mijn voordeel”, lachte Roberto Carlos zijn tanden bloot.