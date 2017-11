Westerlo kijkt aan tegen 2.000 euro boete na incident met “biergooier”

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie een boete van 1.250 euro gevorderd tegen KVC Westerlo, dat vervolgd werd na een incident met een “biergooier”.

De boete loopt wellicht op tot 2.000 euro, omdat Westerlo nog twee openstaande voorwaardelijke boetes (500 en 250 euro) heeft staan. Het vonnis volgt dinsdagnamiddag.

Tijdens de match van 11 november gooide een supporter van de Kemphanen bij een hoekschop een bekertje op het hoofd van Union-speler Thibaut Peyre, die theatraal tegen de grond ging. Scheidsrechter Ken Vermeiren legde de partij zo’n zeven minuten stil en nam het voorval ook op in zijn wedstrijdverslag. “Na het incident raakten de gemoederen verhit. Ik kon niet garanderen dat er niets meer zou gebeuren en wilde de thuisploeg en de veiligheidsverantwoordelijken hun werk laten doen. Er werden extra stewards ingezet in en rond het vak van Westerlo. Achteraf bleek dat een goede beslissing te zijn, want de wedstrijd kon zonder incidenten afgewerkt worden”, getuigde Vermeiren ter zitting.

Wim Van Hove vertegenwoordigde de Kemphanen. “Het was een plots en geïsoleerd incident, zonder echte aanleiding. Onze supporters doen zelden iets moedwillig. Maar we kunnen het incident niet goedkeuren”, zei de raadsman van de Westelse club. “De supporter gooide zijn beker uit frustratie weg en dat belandt dan ongelukkig op het hoofd van Peyre. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie en aanvaardde een straf van drie maanden stadionverbod. Ook bij de clubs heeft de supporters zijn excuses aangeboden.”

Union won de partij op de vijftiende speeldag in de Proximus League met 0-1. Op 14 december moet Westerlo zich voor het incident ook verantwoorden voor de Pro League. Er hangt de Kemphanen daar een boete van 10.000 euro boven het hoofd.