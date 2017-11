Familieman Cristiano Ronaldo toont voor het eerst zijn jongste dochtertje Alana Martina

Cristiano Ronaldo komt stilaan weer boven water: afgelopen weekend scoorde hij pas zijn tweede competitiegoal van het seizoen (en dan nog met een gelukje toen hij na een gemiste strafschop in de rebound toch raak trof). Maar de Portugees heeft dan ook genoeg aan zijn hoofd: op 12 november werd hij voor de vierde keer papa. Vandaag toonde hij voor het eerst zijn jongste dochtertje Alana Martina aan zijn volgers op Twitter.

Alana Martina is het eerste kind van Ronaldo (32) met het Spaanse model Georgina Rodriguez (22). Ronaldo verwelkomde in juni van dit jaar nog een tweeling, Eva en Mateo, maar de tweeling kwam van een Amerikaanse draagmoeder. Ronaldo was al vader van zoon Cristiano jr., die nu zeven jaar oud is. De identiteit van zijn moeder is eveneens een mysterie.

The best spot in town with the best company! pic.twitter.com/tRPgEQwVf3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 november 2017