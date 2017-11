De FIFA oefende al eens voor de WK-loting van vrijdag: in deze droomgroep kwamen de Rode Duivels terecht

Vrijdag wordt in het Kremlin in Moskou geloot voor de groepsfase van het Wereldkampioenschap voetbal van komende zomer in Rusland. De FIFA wil niets aan het toeval overlaten en oefende deze week al eens met een zogenaamde “mock draw” of oefenloting. En dat leverde de Rode Duivels een zéér haalbare groep op.

De Belgen werden ingedeeld in Groep E met Peru, IJsland en Panama. Dat laatste land werd zowel door Franky Van der Elst als Eric Van Meir in hun droompoule gezet, terwijl Van der Elst ook opteerde voor Peru. Een veel betere loting dan dit zouden de Rode Duivels zich niet kunnen wensen, ook al is IJsland een van de sterkste landen uit pot drie.

De oefenloting leverde ook een groep des doods op. In Groep F werd Duitsland namelijk samengezet met Uruguay, Denemarken en Nigeria. Ook Groep B met Brazilië, Kroatië, Costa Rica en Japan is er eentje om met aandacht te bekijken. In Groep D keken Portugal en Spanje elkaar in de ogen terwijl Engeland en Frankrijk tegen elkaar uitgeloot werden in Groep H.

Alle groepen van de oefenloting:

Groep A: Rusland, Zwitserland, Egypte, Australië

Groep B: Brazilië, Kroatië, Costa Rica, Japan

Groep C: Polen, Colombia, Servië, Iran

Groep D: Portugal, Spanje, Zuid-Korea, Senegal

Groep E: België, Peru, IJsland, Panama

Groep F: Duitsland, Uruguay, Denemarken, Nigeria

Groep G: Argentinië, Mexico, Marokko, Zweden

Groep H: Frankrijk, Engeland, Tunesië, Saoedi-Arabië