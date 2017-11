En plots zit Axel Witsel op een roze eenhoorn

Axel Witsel geniet momenteel van zijn vakantie: de competitie in China eindigde immers begin november en het nieuwe seizoen van de Chinese Super League herbegint pas in maart... De Rode Duivel zit ook wel met het WK in zijn hoofd, zo deelde hij op Twitter de officiële poster, maar toch geniet hij dezer dagen vooral van zijn gezinnetje op vakantie in Singapore. En dankzij zijn vrouw Rafaella Szabo hoeven we daarvan niets te missen. Eerder zagen we Witsel al op de paardenmolen met zijn oudste dochtertje Maï-Li (2), deze keer zit ze met haar papa op een roze eenhoorn...