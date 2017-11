De FIFA bestudeerde alle WK-landen en dat leverde opvallende cijfers op over de concurrenten van de Rode Duivels

Nog iets meer dan zes maanden en dan gaat het Wereldkampioenschap voetbal van start in Rusland. Vrijdag wordt er geloot voor de groepsfase en dus leeft de FIFA met enkele interessante cijfers toe naar dat belangrijke moment. En zo leerden we de Rode Duivels en hun tegenstanders weer wat beter kennen.

De FIFA werkte samen met het CIES Football Observator voor een studie die focust op de gemiddelde leeftijd, gemiddelde lengte, geboorteplaatsen en competities van spelers die meespeelden met hun land tijdens de WK-kwalificaties. Dat leverde enkele opvallende cijfers op.

Zo blijkt dat Nigeria de jongste kern van alle deelnemende WK-landen heeft, met een gemiddelde leeftijd van slechts 24,9 jaar. De Rode Duivels bevinden zich met eentje van 27 jaar in het midden van het pak, samen met Peru en Egypte. Ook Duitsland (25,7 jaar) en Engeland (25,9 jaar) hebben behoorlijke jonge teams voor hun status, terwijl Panama met 29,4 jaar de oudste kern heeft. De top drie wordt vervolledigd door IJsland en Costa Rica (beiden 29 jaar).

Foto: CIES

Over naar de gemiddelde lengte. Zoals verwacht leiden landen als Servië (185,6 cm), Zweden (185,2 cm) IJsland en Denemarken (185 cm) de dans. De Rode Duivels komen hier binnen op een negende plaats met een gemiddelde lengte van 183,8 centimeter. Engeland bevindt zich met 182,1 centimeter verrassend genoeg in het midden van de groep en staat zelfs achter Zuid-Korea. Saoedi-Arabië heeft ruim de kleinste kern met spelers van gemiddeld 176,2 centimeter. Ook Japan (178,1 cm) en Peru (178,3 cm) bengelen hier onderaan, samen met toplanden Argentinië (179,4 cm) en Spanje (179,5 cm).

Foto: CIES

Bij de Rode Duivels waren 3,8 procent van de spelers die meededen tijdens de WK-kwalificaties buiten België geboren. Geen uitzonderlijk cijfer als je weet dat dit bij Marokko liefst 61,5 procent bedroeg. Senegal is hier op héél ruime afstand tweede met 39,4 procent. Portugal maakt de top drie rond met 32,1 procent spelers die niet in Portugal geboren werden. Bij Brazilië, Saoedi-Arabië, Iran, Colombia, Mexico, Zuid-Korea en Duitsland werden alle spelers in eigen land geboren.

Foto: CIES

Tot slot: het percentage spelers dat niet in de eigen competitie speelt. Bij de Rode Duivels is dat liefst 92,3 procent en evenveel als Servië. Bij Kroatië, Zweden en IJsland speelt zelfs geen enkele speler in de eigen competitie. Omgekeerd: bij Saoedi-Arabië en Engeland verdienen alle spelers hun brood in eigen land. Bij Rusland is dat 95 procent. Ook bij toplanden Duitsland en Spanje spelen de meeste internationals (2/3e) in de eigen competitie.

Foto: CIES

De meeste spelers die actief waren in de WK-kwalificaties spelen in de Premier League: 164. Goed voor ruim 15 procent van het totaal. Daarna komen de Spaanse, Duitse, Italiaanse, Franse en Russische competities. De Jupiler Pro League leverde 22 internationals af.