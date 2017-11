Al 742.760 tickets verkocht tijdens eerste verkoopfase voor WK 2018

Brussel - In de eerste verkoopfase van tickets voor het WK voetbal in Rusland werden 742.760 kaartjes aan de man gebracht. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) dinsdag bekendgemaakt.

De eerste verkoopfase verliep in twee periodes, van 14 september tot 12 oktober en van 16 tot 28 november. De meeste aanvragen kwamen uit Rusland. 47 procent van alle aanvragen kwam van elders in de wereld. Vooral in de VS, Brazilië, Duitsland, China, Mexico, Israël, Argentinië, Australië en Engeland is er veel interesse. België staat niet in de top tien.

Vrijdag vindt de WK-loting plaats op het Kremlin in Moskou. Op 5 december, vier dagen na de loting, begint de tweede verkoopfase. “Fans van overal ter wereld kunnen dan een aanvraag indienen voor individuele matchtickets. Categorie 4-tickets, exclusief voorbehouden aan Russen, zullen ook beschikbaar zijn”, verklaart Falk Eller, verantwoordelijk voor de ticketing bij FIFA.