Slechts twee bondscoaches zullen niet present zijn bij WK-loting

Enkel de bondscoaches van Uruguay en Australië zullen komende vrijdag in Moskou niet aanwezig zijn bij de loting van het WK voetbal van komende zomer in Rusland (14 juni-15 juli 2018). Dat maakte de FIFA dinsdag bekend. De loting gaat van start om 16 uur Belgische tijd.

De Wereldvoetbalbond gaf geen reden voor de afwezigheid van de Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabarez. Australië vaardigt geen bondscoach af, omdat het er momenteel geen heeft na het opstappen van Ange Postecoglou vorige week.

Roberto Martinez zal in het Kremlinpaleis dus het gezelschap krijgen van onder meer Didier Deschamps (Frankrijk), Joachim Löw (Duitsland), Tite (Brazilië), Jorge Sampaoli (Argentinië) en Julen Lopetegui (Spanje). De bondscoaches volgen eerst donderdagnamiddag in Moskou nog een seminarie over “de belangrijkste operationele aspecten” van het toernooi.