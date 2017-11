Pech voor Youri Tielemans: in de topper tegen PSG (1-2-verlies) moest de Rode Duivel bij AS Monaco na 67 minuten gewisseld worden met een knieblessure. Onderzoek wees uit dat de meniscus van zijn rechterknie is geraakt. De 20-jarige middenvelder ondergaat eerdaags een artroscopie. Hij komt in 2017 al zeker niet meer in actie.