Pieter Loridon klaagt: “Ik mag niet naar voetbalmatch omdat ik uit Antwerpen kom”

Voormalig basketbalspeler Pieter Loridon is een fan van voetbalclub Royal Antwerp FC. Maar hij kan en mag als Antwerpenaar niet zomaar naar de bekerwedstrijd in Kortrijk gaan kijken en dat ligt hem zwaar op de maag: “Het is 03.45 en ik lig wakker van racisme en discriminatie naar de eigen Belgische bevolking”, kaartte hij die situatie vannacht onomwonden aan op Facebook.

Bij nagenoeg alle wedstrijd van Antwerp FC geldt een combi-regeling of combinatieregeling. Het doel is om eventueel supportersgeweld tussen hooligans te voorkomen door bezoekende supporters niet op eigen initiatief naar een zogeheten “risicowedstrijd” te laten afzakken. Het komt erop neer dat enkel Antwerp-supporters die vanuit Antwerpen gezamenlijk per bus op verplaatsing trekken in het uitvak mogen plaatsnemen. Zij worden van bij aankomst ook afgescheiden van de thuissupporters, de overige Antwerp-supporters mogen niet in de andere supportersvakken (bij thuissupporters of bij neutrale toeschouwers) plaats nemen. Wellicht kan Pieter Loridon daarom geen kaartje meer kopen voor de bekerwedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp.

“Ik mag en kan met mijn zoon woensdag niet naar de voetbalwedstrijd van KV Kortrijk tegen Antwerp gaan kijken”, klinkt het verbolgen bij Pieter Loridon op Facebook. “Die stad waar ik twee héél goed draaiende franchises heb lopen die zelfs de club sponsoren in hun blaadje. Maar ik, als Antwerpenaar mag niet naar een voetbalmatch komen kijken waar ik mee onrechtstreeks sponsor.”

“In Brugge zetten ze de ring af en stellen ze perimeters in en mag je ook niet gaan. In Oostende neemt Marck Coucke doodleuk een rood witte sjaal af in de VIP-ruimte en zegt “Hier worden geen rood witte sjaals gedragen.” Ik ben het kotsbeu niet te kunnen gaan en staan. Moeten we dat écht in dit alles tolererend land normaal gaan beginnen vinden? Wel, ik wil het niet normaal vinden.”

“Het zal ook zeker en vast te maken hebben met dat er nu al drie dagen in Brussel straten in brand gestoken of geplunderd worden, terwijl de daders gewoon de dag erna losgelaten worden. (...) Dat onze politici de problemen niet durven te benoemen maar wel de eigen bevolking meer en meer taken en regels opleggen. (...) Ik was de laatste dagen in Gent, Brugge, Nederland en Antwerpen. Overal is Brussel het eerste waar onze/jullie eigen bevolking over praat. Waar zijn de perimeters die jullie daar beter zouden instellen en niet voor eigen belasting betalende voetbalsupporters?”

“Mijn zoon en ik mogen niet naar een voetbalmatch in Kortrijk omdat we van Antwerpen zijn. Ik kan het je niet uitleggen, zoon. Omdat er zware supporters tussen de Antwerp-supporters zitten? Ocharme dan als je hetzelfde gaat doen voor de nieuwe Belgen of buitenlanders in Brussel vandaag. Mogen die nergens meer naartoe dan? Ik begrijp het niet meer. Sorry... (...) Oké als we übertolerant willen zijn. (...) Oké, maar discrimineer de eigen bevolking niet! (...) Kan er gelijkheid zijn in alle richtingen? Mag ik met mijn zoon gaan en staan waar ik wil?”

Lees hier de volledige post op Facebook: