Julio Cesar neemt in tranen afscheid van Benfica na concurrentiestrijd met Svilar

Benfica en haar Braziliaanse doelman Julio Cesar hebben in een goede verstandhouding besloten hun samenwerking stop te zetten. Dat maakte het team uit Lissabon dinsdag bekend. De 38-jarige Julio Cesar was sinds de zomer van 2014 aan de slag in het Estadio da Luz en had nog een contract tot het einde van het seizoen.

Met tranen in de ogen nam de Braziliaan in een video op de website van Benfica afscheid van zijn ploegmakkers. Julio Cesar kwam - door de concurrentie met de Portugees Bruno Varela en onze landgenoot Mile Svilar - het voorbije seizoen nog maar tot vier officiële optredens voor Benfica.

Eerder in zijn carrière verdedigde hij de kleuren van Flamengo (1998-2005), Chievo Verona (2005), Internazionale (2005-2012), Queens Park Rangers (2012-2014) en Toronto FC (2014). Vooral met Inter schitterde de Braziliaan. Hij veroverde met de Nerazzurri vijf titels, drie bekers en de Champions League.

Julio Cesar stond ook 87 keer tussen de palen bij het Braziliaans nationaal team. Hij won met de Seleçao de Copa America (2004) en twee keer de Confederations Cup (2009 en 2013), maar zag zijn interlandcarrière op het WK in 2014 in eigen land eindigen in diepe mineur. De Brazilianen verloren er de halve finale met 1-7 van Duitsland.