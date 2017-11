Italië wipt over Red Flames in groep voor WK-kwalificatie

De Italiaanse vrouwen hebben dinsdag ook hun vierde WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Italië won bij Portugal met 0-1 en springt zo in de stand in groep 6 voorlopig over de Red Flames naar de leiding. Een treffer van Sabatino na 37 minuten volstond voor de vrouwen van Milena Bertolini.