Engelse club realiseert ultieme comeback, maar trainer is woest op... zijn eigen fans

WATCH: Ian Holloway's message for the @QPRFC fans who left tonight's match early! ?? pic.twitter.com/VSqCm0x9nF

In de drukbezette Engelse tweede klasse valt er altijd wel wat te beleven. Maandagavond leken de Queens Park Rangers af te stevenen op een pijnlijke thuisnederlaag tegen Brentford. Bij het ingaan van de extra tijd stond QPR namelijk 0-2 achter na twee goals van Lasse Vibe. Matt Smith in de 93e en Luke Freeman in de 94e minuut bezorgden de thuisploeg echter nog een onverhoopt punt.

Een geweldige comeback dus van QPR. Het team van Idrissa Sylla (ex-Anderlecht en Zulte Waregem) staat nu zestiende op 24 ploegen is in The Championship met 22 punten. Dat zijn er twee minder dan nummer veertien Brentford.

Toch was trainer Ian Holloway na afloop erg boos. Niet op zijn spelers, want op hen was hij fier vanwege hun vechtersmentaliteit tot in de allerlaatste minuut. Wel op de supporters van de club. "Dit voelt als een overwinning en voor Brentford als een nederlaag" begon Holloway zijn betoog bij Sky Sports. "Maar ik was teleurgesteld in onze supporters. Ze hadden moeten blijven. Iedereen die dat deed, jullie hebben dit verdiend. Ga niet vroeger naar huis. Waarom deden jullie dat? Jullie hebben wat gemist. Als je vroeger naar huis wil, had dan thuis gebleven in de eerste plaats."