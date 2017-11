La Liga legt zich niet neer bij dominantie van Premier League, en doet dat voortaan ook vanuit Brussel

In geen enkele voetbalcompetitie ter wereld gaat meer geld of prestige om dan in de Premier League. La Liga, de verzameling van Spaanse profclubs, legt zich echter niet neer bij dat overwicht en wil op termijn de Engelsen naar de kroon steken. In dat kader opende de organisatie een kantoor in Brussel. “Over ten laatste tien jaar moet de kloof met de Premier League gedicht zijn”, maakt Javier Tebas, voorzitter van La Liga, zich sterk.

Om de Primera en Segunda Division te promoten en in de markt te zetten, beschikt La Liga over een wereldwijd netwerk met kantoren in onder meer New York, New Delhi, Johannesburg, Peking en Singapore. Voortaan wordt ook vanuit Brussel, aantrekkelijk door zijn centrale ligging en de aanwezigheid van de Europese instellingen, aan de belangen van het Spaanse voetbal gewerkt. “Eigenlijk deden we dat al twee jaar, maar dit is de officiële inauguratie van ons kantoor hier in Brussel”, legt Tebas dinsdag uit in Brussel.

In het Spaanse professionele voetbal, met zijn 42 clubs, gaat per seizoen zo’n 3,5 miljard euro om. “Onze inkomsten liggen vandaag zo’n 40 procent lager dan in Engeland. De Premier League is de belangrijkste competitie ter wereld. Maar over tien jaar moet de kloof met de Premier League gedicht zijn of toch zeker minder dan 10 procent bedragen”, zegt Tebas. Hij ziet, naast het onderhandelen van een lucratiever tv-contract, onder meer nog heel wat kansen op de Aziatische markt in landen als India, China, Japan en Indonesië. “We zijn nu al leider in Latijns-Amerika en proberen ook aanwezig te zijn in Afrika”, legt hij uit.

Om de Primera Division te kunnen verkopen, moet FC Barcelona er uiteraard deel van blijven uitmaken. Tebas maakt zich daarover, ondanks de Catalaanse onafhankelijkheidswens, geen zorgen. “Een Liga zonder Barça is niet mogelijk omdat we ons simpelweg geen Spanje zonder Catalonië kunnen inbeelden. Het is overigens vooral een politieke kwestie, die los staat van het voetbal”, meent de Ligapreses.

Javier Tebas staat bekend als een hevig criticus van clubs als PSG en Manchester City, die dankzij buitenlands (olie)geld met miljoenen gooien en zo volgens hem de markt danig verstoren. Hij pleit voor meer regulering.

“Kijk naar de transfer van Neymar. Een club als PSG die door een staat wordt gesteund, zorgt voor inflatie (van transfersommen, red). Het is unfaire concurrentie. Clubs lijden schade. Teams die vandaag tegen PSG spelen (zoals Anderlecht in de Champions League, red) zijn het slachtoffer van die oneerlijke concurrentie. Wie zal hen daarvoor compenseren”, vraagt Tebas zich af. Hij wil dat de UEFA optreedt met een strengere financiële regelgeving en verwacht voor het einde van het jaar een signaal, zo niet dreigt La Liga met stappen op Europees niveau.

Hét gespreksonderwerp in het Spaanse voetbal was de voorbije dagen de zogenaamde ‘spookgoal’ van Lionel Messi tegen Valencia. De bal van de Argentijnse superster had de lijn duidelijk overschreden maar dat werd niet opgemerkt door de arbitrage. Vanaf volgend seizoen zijn dergelijke fouten in Spanje in principe niet meer mogelijk dankzij de introductie van de video-scheidsrechter (VAR).

“Iedereen had gezien dat het een geldig doelpunt was, ook ik”, lacht Tebas. “Volgend seizoen gaan we de VAR invoeren in de eerste en tweede klasse. Daarvoor gaan we het systeem nog uitgebreid testen, onder andere in jeugdtoernooien. Er volgen ook nog opleidingen voor de scheidsrechters en de coaches.” De Ligavoorzitter schat de kostprijs van de videoref op 2 miljoen euro per seizoen.

# Belga context ## Related picture(s) [BELGIUM SOCCER SPAIN LIGA]

View full context on [BelgaBox]

(belga)