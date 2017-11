Waalse scheidsrechters niet opgezet: “Met Vlaamse bazen maak je geen kans”

Op het WK in Rusland zal er geen Belgische scheidsrechter actief zijn. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist ziet niet meteen een opvolger voor Frank De Bleeckere, die op het WK van 2010 in Zuid-Afrika de laatste Belgische ref was. Een uitspraak waar Sébastien Delferière niet mee gediend is maar waar vooral ex-scheidsrechter Marcel Javaux giftig op reageerde.

“Serge Gumienny moest de opvolger worden van Frank Debleeckere maar die is helaas met pensioen”, zei Johan Verbist in “Vista” van Het Laatste Nieuws. “We zitten momenteel in een gat. Op dit moment is Sébastien Delferière onze hoogste scheidsrechter maar die gaat niet naar het WK omdat hij geen deel uitmaakt van de Europese elites.”

Verbist kijkt vooral naar de jonge garde zoals Bart Vertenten (29 jaar), Jonathan Lardot (33 jaar) en Lawrence Visser (27 jaar) die “goed evolueren”.

Delferière: “Het is duidelijk dat hij niet in mij gelooft”

De 36-jarige Delferière werd afgelopen seizoen voor de derde keer op rij verkozen als beste scheidsrechter van de Jupiler Pro League en de Henegouwer is de enige Belg die deel uitmaakt van de “Groep 1” bij de UEFA, die zich net onder de “Elites Groep” bevindt.

“Voordat hij dit naar buiten communiceerde, had hij me daarover kunnen inlichten. Ik vond het nogal verrassend en teleurstellend”, reageerde Delferière bij de RTBF. “Het is duidelijk dat hij niet in mij gelooft, dat is zijn keuze. Hij is niet de eerste in dit geval, ik heb altijd mijn kwaliteiten op het veld moeten bewijzen en ik zal dat blijven doen.”

Delferière mikt daarom nog steeds op Euro 2020 of zelfs het WK van 2022. “Alles is mogelijk, maar dan moet ik in de Europa League goede wedstrijden fluiten (ik heb er volgende week nog een in mijn programma) om de UEFA te overtuigen dat ik het verdien om lid te worden van de Elites-groep. Het is nog niet te laat voor mij.”

“Ik kan heel goed overweg met Bart (Vertenten) of Jonathan (Lardot) die hopelijk snel mij zullen komen vervoegen in “Groep 1” van de UEFA. Ze volgen mijn pad een beetje, dus ik geef ze raad. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer scheidsrechters we op het hoogste niveau hebben, hoe meer het een positieve impact zal hebben op onze competitie.”

“Met Vlaamse bazen maak je geen kans”

Ex-scheidsrechter Marcel Javaux gaf Delferière echter weinig hoop: “Ha, als je Vlaams was ... zou het makkelijker zijn! Met Vlaamse bazen heb je geen kans.”