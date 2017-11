Lukaku kan weer niet scoren maar Man United swingt naar de zege, Benteke verliest alweer niet met Crystal Palace

Geen fout maken voor de toppers tegen Arsenal en Manchester City. Dat was de opdracht voor Manchester United op het veld van Watford. De Red Devils wonnen uiteindelijk met 2-4, zij het alweer zonder doelpunt van Romelu Lukaku. De “derby” tussen Brighton en Crystal Palace eindigde op 0-0.

Lukaku stond opnieuw in de basis bij de bezoekers en die gingen als gekken van start. Ashley Young trapte na 19 minuten de bal in de vlucht voorbij Heurelho Gomes: 0-1. Zes minuten later zette Young zich achter een vrije trap. Gomes kon er enkel naar kijken want de bal verdween met een prachtige krul in de kruising: 0-2. Nog zeven minuten later was het zelfs 0-3 voor United. Lukaku bediende Anthony Martial en die faalde niet alleen voor doel.

Daarna was het lange tijd wachten op wat opwinding, tot Marcos Rojo een kwartier voor tijd een penalty veroorzaakte en Troy Deeney die feilloos binnentrapte. Enkele minuten later stond het plots zelfs 2-3 na een doelpunt van Abdoulaye Doucouré. De Hornets geloofden er weer in maar werden snel weer met de voetjes op de grond gezet. Jesse Lingard controleerde de bal op de eigen helft en werd niets in de weg gelegd door vier verdedigers, waaronder Christian Kabasele: 2-4 en boeken toe.

Lukaku kon opnieuw niet scoren en zit zo nog altijd aan acht competitiedoelpunten. Waarvan eentje in zijn laatste zeven wedstrijden. Al gaf hij dus wel zijn vierde assist van het seizoen.

Foto: REUTERS

Geen winnaar in “derby”

Dan doet Lukaku het echter nog altijd een pak beter dan Christian Benteke. Die kon dit seizoen nog altijd niet scoren voor Crystal Palace. Ook tegen Brighton & Hove Albion lukte het niet voor Benteke want de “vreemdste derby van Engeland” eindigde op 0-0. Bij Brighton speelden José Izquierdo en Mathew Ryan (allebei ex-Club) en Anthony Knockaert (ex-Standard) de hele wedstrijd.

Crystal Palace verloor zo wel voor de derde keer op rij niet. Na het gelijkspel tegen Everton en de overwinning tegen Stoke City. De Eagles hebben nog steeds de rode lantaarn van de Premier League in handen maar delen die nu met Swansea, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.