Steeds meer weerstand bij Anderlecht voor Belgische kandidaat-koper

Anderlecht zal niet halsoverkop verkocht worden. Intern is er steeds meer weerstand tegen kandidaat-koper Paul Gheysens, CEO van bouwonderneming Ghelamco, en ook met de Rus Alisher Usmanov zijn er nog geen vergevorderde onderhandelingen. Meer nog: op de achtergrond lijkt Alexandre Van Damme, de rijkste Belg, geduldig af te wachten.

Donderdagavond is het raad van bestuur bij Anderlecht. De verkoop van de club komt daar aan bod, maar beslissingen worden nog niet genomen. De kandidaat-kopers zullen er wel onder de loep genomen worden en Paul Gheysens maakte geen goeie beurt.

Gheysens ziet Anderlecht vooral als hefboom voor Eurostadion

Steeds meer insiders zijn er namelijk van overtuigd dat hij het was – samen met zijn compagnon Wouter Vandenhaute – die het nieuws over de verkoop liet lekken om druk te zetten voor het Eurostadion dat hij met Ghelamco wil bouwen.

In de beginselakkoorden met de stad Brussel staat immers dat dit project alleen doorgaat als Ghelamco een ploeg heeft om in de voetbaltempel te spelen. Toen Anderlecht eerder afhaakte voor een huurprijs van zo’n 10 miljoen per jaar schoot het zelfs even door Gheysens’ gedachten om met Antwerp – dat hij al bezit – te verhuizen of zelfs om Union of Lokeren te kopen om in zijn Eurostadion te spelen. Maar dat bleken snel waanideeën. Gheysens heeft Anderlecht nodig en steeds meer mensen denken dat hij 75 miljoen voor RSCA wil betalen puur als hefboom voor zijn stadion.

Voeg daarbij dat veel RSCA-bestuursleden zich opgelicht voelden met het Eurostadion – de initiële huurprijs en het feit dat het meer een kantorencomplex blijkt dan een voetbalstadion – én dat er met John Beerlandt van bouwbedrijf Besix al een grote concurrent van Ghelamco in de paars-witte bestuursraad zetelt en u begrijpt dat Paul Gheysens niet veel vrienden heeft bij Anderlecht.

Russische miljardair Usmanov zou 100 miljoen willen betalen

Dat zorgt ervoor dat de Rus Alisher Usmanov nu over iets betere papieren beschikt om de club over te nemen. De oligarch en aandeelhouder van Arsenal is niet alleen vermogender dan Gheysens, hij zou ook meer dan 100 miljoen willen betalen én Vanden Stock en Van Holsbeeck in hun functie laten. Usmanov zou nu de forcing gaan voeren, maar tot concrete gesprekken kwam het nog niet.

Luxepositie voor Rijkste Belg Alexandre Van Damme

De verkoop van Anderlecht wordt dus een uitvoerig proces, maar Roger Vanden Stock zal geen jaren meer voorzitter blijven. Op zijn 75ste heeft hij zijn vermogen al grotendeels verdeeld onder zijn twee dochters, alsook bijna al zijn Anderlecht-aandelen. Daarnaast valt op dat Alexandre Van Damme via Vanden Stock in alle stilte zijn aandelenpercentage uitbreidde van 2,5 tot 15 procent.

Daarmee manoeuvreerde de familievriend – topman van brouwerij AB Inbev en met zijn 3 miljard de rijkste Belg – zich in een luxepositie. Voorlopig bekijkt hij alles vanuit Zwitserland, maar als aandeelhouder heeft Van Damme wel een voorrecht op de verkoop van de club. Als er straks met een buitenstaander een deal wordt gesloten voor 75 of zelfs dik 100 miljoen euro en Van Damme besluit evenveel te betalen, dan is hij altijd de eerste keuze. Dat principe geldt in 99 procent van de bedrijven.