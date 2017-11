Miangue met Cagliari onderuit tegen derdeklasser, Praet met Sampdoria door naar achtste finales Coppa Italia

Brussel - In de zestiende finales van de Coppa Italia heeft derdeklasser Pordenone voor een stunt gezorgd op het veld van eersteklasser Cagliari. Het won met 1-2 en stoot zo door naar de achtste finales van de Italiaanse beker.

Senna Miangue, die de wedstrijd speelde voor Cagliari, slaagde er niet in om zijn club van een nederlaag te behoeden. Dessena (18.) wiste nog de openingsgoal van Miguel Angel (8.) uit, maar tegen de treffer van Bassoli (62.) kon Cagliari niets meer beginnen. Pordenone speelt in de 8e finales tegen Internazionale.

In Genua won Dennis Praet met Sampdoria met 4-1 van tweedeklasser Pescara. Na negen minuten spelen stond Sampdoria al 2-0 voor. Kownacki en Ramirez scoorden beiden met het hoofd. Caprari zette in de 31e minuut de 3-0 rustcijfers op het bord. In de tweede helft maakte Benali de eerredder voor de uitploeg. Pescara’s ijdele hoop werd in de 74e minuut de kop ingedrukt door alweer Kownacki. Dennis Praet speelde de wedstrijd uit voor Sampdoria, dat in de achtste finales Fiorentina ontmoet.