Ook Club Brugge aast op spits van KV Mechelen (maar zal diep moeten gaan)

Na het lichten van de optie (tot 2021) bereikte KV Mechelen gisteren ook een akkoord met Hassane Bandé over een beter contract. Dankzij zijn goeie prestaties zal de 19-jarige Burkinese spits nu meer gaan verdienen. Intussen blijft hij hot. In België aast naast Anderlecht nu ook Club Brugge op hem. De leider volgt hem al een tijdje op de voet.

Als Bandé, die al negen keer scoorde, zo blijft voortdoen, zal Club wel diep moeten gaan. Er is immers ook buitenlandse interesse, de pistes Porto en PSV zijn het meest concreet. Porto wou hem vroeger al op proef, maar Bandé kon toen geen visum krijgen. En Marcel Brands, technisch directeur van PSV, zakte zelf al naar Mechelen af om hem aan het werk te zien. Ook Wolfsburg heeft hem nu op de radar. Een ideaal scenario voor Malinwa is het talent voor een miljoen of 5 verkopen en hem zelf nog tot het einde van het seizoen huren.