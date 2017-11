Derdeklasser dwingt Real Madrid tot het uiterste maar Bale meteen van goudwaarde bij comeback

Akkoord: het was maar een bekerwedstrijd en ze hadden de heenmatch gewonnen. En toch zijn de supporters van Real Madrid met een wrang gevoel huiswaarts gekeerd. Los Blancos kwamen tegen derdeklasser Fuenlabrada niet verder dan 2-2, maar plaatsten zich wel voor de achtste finales van de Copa del Rey.

Real had de heenwedstrijd met 0-2 gewonnen en dus bracht Zinedine Zidane een B-elftal tussen de lijnen in Bernabeu tegen het kleine Fuenlabrada. De derdeklasser speelde echter vrank en vrij en stond na 24 minuten ineens op voorsprong na een knap doelpunt van Luis Milla. Die klopte Keylor Navas met een pegel van buiten de zestien. De 0-1 was ook meteen de verrassende ruststand.

De boys van Zidane moesten na rust dus aan de bak. Het waren echter de bezoekers die kwamen dreigen en ei zo na scoorden. Matheus Arias kreeg net als in de eerste helft een goede mogelijkheid maar miste. Niet veel later tikte Navas een kopbal van Daniel Diaz tegen de dwarslat.

Op het uur brak Real echter de ban. Gareth Bale maakte zijn wederoptreden en gaf meteen de assist, mét de buitenkant van de voet, voor de 1-1 van Borja Mayoral. De spits scoorde niet veel later ook de 2-1, en opnieuw lage Bale aan de basis. Hij pakte de bal met de hak mee maar besloot op de doelman, in de rebound was Mayoral wel succesvol. Boeken toe voor de moedige bezoekers maar die sleepten in het slot alsnog een gelijkspel uit de brand met een doelpunt van Alvaro Portilla: 2-2.

5 - Gareth Bale now leads the assists charts for Real Madrid this season despite playing around 700 minutes less than his teammates. — Andrew Gaffney (@GaffneyVLC) 28 november 2017

Real Madrid fans whistle Bale coming on.

One minute later...

Bale curls in a super assist with the outside of his boot to spare Real's blushes. — Euan McTear (@emctear) 28 november 2017

1 - Gareth Bale has assisted in his first touch of the game against Fuenlabrada. Express. pic.twitter.com/EcuErqrn9z — OptaJose (@OptaJose) 28 november 2017

Ondanks de blamage boekte Real Madrid wel een ticket voor de achtste finales van de Spaanse beker.