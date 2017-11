Voorzitter voetbalbond weet niet of Martinez wil blijven na WK: “Preud’homme? Daar spreken we niet over”

Gérard Linard, de voorzitter van de Belgische voetbalbond KBVB, weet niet wat de plannen van bondscoach Roberto Martinez zijn als diens contract afloopt na het WK. Over Michel Preud’homme is intern nog niet gesproken, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Bondscoach Martinez geeft persconferentie voor WK-loting. Volg hier LIVE!

Blijft hij of blijft hij niet? Bondscoach Roberto Martinez heeft nog een contract tot na het WK in Rusland van komende zomer als trainer van de Rode Duivels, maar bij de voetbalbond weten ze nog niet wat zijn plan is. Dat heeft bondsvoorzitter Gérard Linard verteld aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik neem aan dat de Technische Commissie hem vroeg of laat de vraag gaat stellen. Ofwel begint hij er zelf over. Het is een gentleman, hij gaat die zaak niet zomaar laten aanslepen.”

Een scenario waarbij Martinez na het WK vertrekt en Michel Preud’homme aan het roer komt als nieuwe bondscoach werd hier en daar al geopperd, maar Linard zegt dat daar voorlopig niets van aan is. “Het zijn veronderstellingen, niet meer dan dat. Die geruchten worden gevoed buiten de KBVB. Intern heeft niemand gesproken over Michel Preud’homme.”

Premieakkoord nu ook door elke Duivel getekend

De voorzitter van de voetbalbond bracht ook goed nieuws: alle Rode Duivels hebben een algemeen akkoord voor lagere WK-premies ondertekend. Eerder was daar al een akkoord over bereikt, maar waren nog niet alle handtekeningen verzameld. “Nu moeten hun makelaars nog op de hoogte gebracht worden en moet elke international apart een nieuw contract tekenen. Wat ons betreft is het van de baan!”, aldus Linard.