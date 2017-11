Jan Ceulemans en Hugo Broos waarschuwen Rode Duivels: “Tegen deze landen gaan ze ­zweten”

Nu vrijdag vanaf 15.45 uur ­weten de Rode Duivels wie hun tegenstanders zijn in de groepsfase op het WK in Rusland. In de aanloop naar die cruciale loting vragen wij dagelijks twee oud­-internationals naar hun droom- en horrorgroep.

Stel hier zelf uw droom- en horrorgroep samen!

Jan Ceulemans

Jan Ceulemans (60) speelde tussen 1982 en 1990 drie WK’s en in 1980 en 1984 ook nog twee EK’s. Hij was tot begin oktober recordinternational met 96 A-caps.

Foto: Raymond Lemmens

Droomgroep

- België

- Mexico

- Iran

- Saoedi-Arabië

Horrorgroep

- België

- Spanje

- Costa Rica

- Japan

“Nog iets recht te zetten na het WK 1994”

“Mexico zie ik als tegenstander best zitten”, aldus de Caje. “Het is een enorm voordeel dat we daar al ­tegen hebben gespeeld. Goed, we wonnen die wedstrijd niet, maar ik had wel het gevoel dat we die ploeg aankunnen. Uit die derde pot lijkt Iran me ideaal. Zij hebben internationals bij Charleroi en Oostende spelen (Rezaei en Rezaeian, nvdr), die kennen we dus al. En geef ook maar Saoedi-Arabië. Daartegen hebben we na het WK 1994 nog iets recht te zetten.”

“Spanje is natuurlijk absoluut te vermijden. Ik weet wel dat je dat land dan niet meer in de rest van het ­tornooi kunt tegenkomen, maar dan moet je bij de ­eerste twee eindigen en kan je je geen misstap veroorloven. Costa Rica kwalificeerde zich vlot in Noord-Amerika en deed het uitstekende op het vorige WK. Hou die ook maar uit de buurt. ­Ten slotte is er dat Japans blok dat ik ook liever niet ontmoet. De Duivels ­kunnen er uiteraard tegen winnen, maar we willen dan ook ­wereldkampioen ­worden, hè.”

Hugo Broos

Hugo Broos (65) was als speler aanwezig op het succesvolle WK 1986 in Mexico waar de Belgen vierde werden. Dit jaar nog won hij als coach van Kameroen de Afrika Cup en weet veel over de Afrikaanse teams.

Foto: AFP

Horrorgroep

- België

- Spanje

- Senegal

- Japan

Droomgroep

- België

- Zwitserland

- Iran

- Panama

“Onderschat vooral ­Senegal niet”

“Onderschat vooral ­Senegal niet”, valt Broos met de deur in huis. “Dat is een goeie ploeg, hoor. ­Sadio Mané van Liverpool en Cheikhou Kouyaté, vroeger bij Anderlecht, zijn daar de grote mannen. Als je die in de eerste match tegenkomt, dan gaan de Duivels ­zweten. De derde match zal het al wat minder zijn, maar best toch vermijden, die Senegalezen. Uit pot 4 kunnen we best Japan vermijden en uit pot 2 Spanje. Maar we speelden met ­Kameroen ook tegen ­Colombia en dat was geen lachertje. En heb je al eens gezien wie er bij Uruguay in de aanval loopt? Suarez en Cavani! Dat is zware kost.”

“Zwitserland is op tor­nooien meestal niet bijzonder goed. Die mogen we ­wel tegenkomen. Net als Iran en Panama, veel spelers ­kennen we daar niet van en dat is meestal een goed teken.”