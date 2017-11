Nacer Chadli krijgt bij West Bromwich Albion nieuwe coach: de ervaren Alan Pardew

West Bromwich Albion heeft Alan Pardew (56) aangesteld als coach. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar. Dat heeft de club uit de Premier League woensdag bekendgemaakt.

“De onmiddellijke uitdaging is het behalen van de resultaten die we nodig hebben om te stijgen in de stand”, stelt de nieuwe coach van ‘The Baggies’.

“Alan brengt ons de ervaring van meer dan 300 Premier League-wedstrijden en het soort dynamisch leiderschap waaruit onze club voordeel kan halen”, aldus voorzitter John Williams.

Pardew coachte eerder onder meer West Ham United, Southampton, Newcastle en Crystal Palace. Bij die laatste club werd hij in december 2016 op de keien gezet. In 2012 werd Pardew uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de Premier League na zijn parcours met Newcastle.

West Bromwich nam vorige week afscheid van Tony Pulis na teleurstellende resultaten. Het team van Rode Duivel Nacer Chadli staat na veertien speeldagen op de zestiende plaats met twaalf punten.

Gary Megson, interim-trainer sinds het ontslag van Pulis, verlaat de club.