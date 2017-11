COLUMN. Als de bondscoach er toch niet in gelooft, schrappen Rode Duivels dan niet beter komende oefenmatchen?

Bondscoach Roberto Martinez zegt dat oefenwedstrijden in maart niet hetzelfde belang hebben als die in mei en juni, net voor het WK. Maar moeten de Rode Duivels die matchen dan nog wel spelen?

Wat is jullie droompoule? Stel ze hier samen!

Het is zolang we ons kunnen herinneren vaste prik: elk kalenderjaar kan de Belgische voetbalbond in maart, juni, september, oktober en november de Rode Duivels optrommelen voor een interland. En zoals zoveel andere voetbalbonden geeft de Belgische voetbalbond daar haast zonder uitzondering plichtmatig gevolg aan. Ook in maart 2018 zijn ze weer van plan dat te doen. Maar wat als ze nu eens een keertje zouden overslaan? Tenslotte moét je je spelers niet oproepen, of hen overbodige oefenmatchen laten spelen.

Ik denk dat dit een goed idee zou zijn met het oog op het WK. En wel om deze redenen.

1. Sleutelspelers kunnen toch niet voluit gaan

Om te beginnen zal er weinig af te leiden zijn uit die oefenmatchen. Je kunt wel experimenteren, maar de omstandigheden zijn compleet anders dan op een WK. Bondscoach Roberto Martinez zei het zelf, donderdagochtend, voor hij naar Moskou afreisde: in maart zitten de belangrijkste Rode Duivels met hun hoofd bij hun clubs, die op dat moment in volle titelstrijd of in de eindfase van de Champions League zitten. Het is normaal dat ze dan niet voluit gaan in een oefenmatch. Voor de tegenstander geldt hetzelfde, waardoor dit vaak leidt tot een ongestructureerde vriendenmatch met veredelde B-teams, doorspekt met ook nog eens zes vervangingen. Zoals België-Japan enkele weken geleden.

2. Nieuwkomers zijn in zo’n omstandigheden moeilijk te beoordelen

Om dezelfde reden kan je eventuele nieuwkomers ook maar heel moeilijk evalueren in zo’n match. Tien minuten in een oefenmatch zonder inzet wegen onmogelijk op tegen constante prestaties over een gans seizoen bij hun club. Kijk maar naar Radja Nainggolan, die ondanks zijn goede prestaties in de Italiaanse Serie A enkele jaren geleden wel een paar keer ontgoochelde in zijn allereerste minuten voor de Rode Duivels. Dat kan gebeuren, maar er hoeven zeker geen verregaande conclusies aan vastgeknoopt.

3. Rode Duivels kunnen extra rust wel gebruiken

Veel Rode Duivels spelen in de Engelse Premier League, de zwaarste competitie ter wereld. Winterstop kennen ze niet, Kevin De Bruyne en Eden Hazard zullen tegen de zomer al een zestigtal matchen op de teller hebben. Het lijdt weinig twijfel dat de Belgische elf bij de landen zal horen die doorheen het seizoen het meeste minuten maalde, en dus ook het meest vermoeid aan de start komt op het WK. Net daarom zouden twee interlands minder en eens een weekendje zonder voetbal een groot verschil maken.

4. Kans op geblesseerde Rode Duivels verkleint

Niet te vermoeid zijn is ook belangrijk om geen blessures op te lopen. Hoe vermoeider een speler, hoe groter de kans dat hij geblesseerd raakt. Enerzijds verklein je dus de kans op blessures in de periode na maart, maar anderzijds riskeer je ook niet dat we nog eens Rode Duivels te verliezen aan blessures in overbodige matchen. Zoals Vincent Kompany tegen godbetert Gibraltar of Marouane Fellaini tegen Bosnië overkwam.

Marouane Fellaini viel geblesseerd uit in de match bij Bosnië. Op een moment dat België al geplaatst was. Het kostte hem een paar matchen bij Manchester United. Foto: Photo News

Je kan je zelfs afvragen of het wel de moeite is de Rode Duivels in maart dat vliegtuig op te sturen voor een obligate samenkomst. Je kunt wel samenkomen om een bepaald systeem in te oefenen, maar in hoeverre is dat tweeëneenhalve maand voor een WK al relevant? Er moet in de tussentijd maar één sleutelspeler uitvallen, en je kan weer opnieuw beginnen. Misschien kan je beargumenteren dat nog eens samenkomen goed is voor de teamgeest, maar deze groep zit toch al jaren samen, kent elkaar toch door en door?

Ik zeg niet dat er helemaal geen voordelen verbonden zijn aan het spelen van een oefenmatch in maart. Maar als ik de voetbalbond was, zou ik toch eens overwegen de Rode Duivels rust te gunnen met het oog op het WK.