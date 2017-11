Mourinho weet waarom Lukaku even niet meer scoort: door zijn zwarte schoenen

Op de veertiende speeldag van de Engelse Premier League won Manchester United dinsdag met 2-4 op het veld van Watford. Romelu Lukaku mocht van José Mourinho alweer een ganse wedstrijd blijven staan, toen Zlatan Ibrahimovic in het slot mocht invallen zette The Special One de Zweed opvallend naast de Rode Duivel in de spits. Lukaku kwam echter (opnieuw) niet tot scoren. Mourinho gaf achteraf op de persconferentie daar echter een opmerkelijke verklaring voor: zijn zwarte schoenen.

Romelu Lukaku gaf bij het derde doelpunt wel een mooie assist aan Anthony Martial maar liet in de tweede helft een grote kans voor doel onbenut. Lukaku scoorde al acht keer in de Premier League maar in de laatste zeven competitiewedstrijden trof hij slechts één keer raak, waardoor het in Engeland stilaan een thema wordt. Zo zou zijn natrappen tegen Brighton er ook gekomen zijn door frustraties bij de Rode Duivel.

Mourinho: “Hij heeft een groot schoenencontract nodig”

“Ik denk dat hij een groot schoenencontract nodig heeft”, vertelde Mourinho op de persconferentie achteraf met zijn gekende grijns op de lippen. “Op dit moment heeft hij geen contract met een schoenenmerk, daarom speelt hij momenteel met zwarte schoenen. Ik denk dat hij een merk nodig heeft dat hem de juiste schoenen geeft en daar de juiste prijs voor betaalt, zodat hij weer kan scoren.”

Lukaku speelt momenteel met zwarte schoenen waarbij het swoosh-teken van Nike duidelijk zwart en onzichtbaar is gemaakt.

Lukaku tịt ngòi vì không được… tài trợ giày? https://t.co/w9Qd6vnNr1 pic.twitter.com/By0bSKElZv — bongdatoday.info (@bongdatoday) 29 november 2017

“Alle gekheid op een stokje: hij werkt fantastisch voor de ploeg”, benadrukte Mourinho. “Ik zou een speler als hem nooit verwijten dat hij een gemakkelijke kans mist. Hij weet dat er bij mij die druk niet is. Hij is een ongelofelijke speler, een ongelofelijke prof met veel ambitie en een geweldige collega. Ik ben super tevreden over hem.”