Nieuwe wending in doelmannenkwestie Club Brugge: Horvath haalt zelfs selectie niet, Butelle keert terug

Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft verrast met zijn selectie voor de bekermatch tegen Zulte Waregem. Ethan Horvath, dit seizoen lange tijd de nummer één bij blauw-zwart, is een verrassende afwezige. Ludovic Butelle (34) zit voor de eerste keer dit seizoen in de selectie van Club Brugge. Guillaume Hubert en de nog maar 19-jarige Jens Teunckens zijn de andere twee doelmannen in de selectie.

“Spelerskeuzes zijn nooit makkelijk, maar we moeten wekelijks analyseren wie we nodig hebben om de volgende match te winnen”, reageerde Ivan Leko op het Twitteraccount van Club Brugge. “Ik weet al wie morgen speelt. Een doelman moet nu voor ons stabiliteit, vertrouwen en goeie coaching naar de ploeg brengen. Ik denk dat we dat morgen zullen zien op het veld.” Woorden die lijken te insinueren dat Ludovic Butelle zijn wederoptreden zal maken bij Club Brugge.

Maar waarom was Horvath, toch lang de vaste keeper bij Club Brugge dit seizoen, dan zelfs geen plaatsje op de bank gegund? “Teunckens is morgen onze derde doelman, want dat is een andere functie dan eerste of tweede doelman. Daar heb je een youngster nodig die blij is mee te kunnen gaan.”