King Power biedt 100 OHL-supporters kans om gratis match van Leicester bij te wonen

Nadat op 12 november een honderdtal supporters van Leicester op kosten van eigenaar King Power in Leuven de match OHL-Roeselare mocht bijwonen, is het op zaterdag 20 januari 2018 de beurt aan evenveel supporters van Oud-Heverlee om in Leicester de Premier League-wedstrijd tegen Watford te gaan bekijken. De Thaise eigenaar van Leicester en OHL wil op die manier de supporters van beide clubs met mekaar laten verbroederen.

Om de gelukkigen aan te duiden die op 20 januari mee naar Leicester mogen afzakken, organiseert OHL een loting onder de supporters die zich hiervoor kandidaat stellen. Enkel de abonnees en degenen die zich als vrijwilliger inzetten voor OHL komen in aanmerking.

Na het bijwonen van de match op zaterdag organiseert de club op zondag voor de OHL-supporters een rondleiding in het King Power Stadium. Het bezoek van de Leicester-supporters aan Leuven in november was volgens OHL alvast een groot succes. OHL-voorzitter Chris Vandebroeck stelde nadien dat dit wellicht een jaarlijks weerkerend evenement wordt.