Everton rondt komst van Sam Allardyce af: de ex-bondscoach die werd ontmaskerd in undercoverreportage

Premier League-club Everton heeft op Twitter laten weten dat het deze namiddag de komst van Sam Allardyce als nieuwe hoofdcoach zal afronden. De Toffees ontsloegen op 23 oktober de Nederlander Ronald Koeman. Sindsdien leidt assistent David Unsworth op interimbasis het eerste elftal. Hij zal later op de avond ook nog aan het roer staan voor de competitiewedstrijd tegen West Ham.

De 63-jarige Allardyce, ‘Big Sam’ bijgenaamd, heeft al een lange carrière als coach in de Premier League achter de kiezen. Allardyce coachte in de hoogste Engelse voetbalklasse achtereenvolgens Bolton Wanderers (1999-2007), Newcastle United (2007-2008), Blackburn Rovers (2008-2010), West Ham United (2011-2015), Sunderland (2015-2016) en Crystal Palace (2016-2017).

Het pronkstuk van zijn carrière moest een periode als bondscoach van Engeland worden. Allardyce werd in juli 2016 aangesteld als bondscoach van de Three Lions, maar moest eind september - na nauwelijks 1 wedstrijd - alweer zijn biezen pakken na een schandaal. Allardyce had zich laten vangen in een undercoveroperatie van The Daily Telegraph en de journalisten uitgelegd hoe de regels van de FA omzeild konden worden voor het aantrekken van spelers via het door de FA verboden ‘derde partij eigenaarschap’.

Vorig seizoen verzekerde ‘Big Sam’ met Crystal Palace het behoud in de Premier League, waarop hij zelf besloot dit seizoen niet verder te gaan bij de Londense club.

Everton, met Rode Duivel Kevin Mirallas in de gelederen, kent een moeilijk seizoen in Engeland. De Toffees staan op een zeer teleurstellende zeventiende plek, één plaats en twee punten boven de degradatiestreep. In de Europa League is de club uit Liverpool met één punt uit vijf wedstrijden ook al uitgeschakeld.