Opnieuw wordt stervoetballer van Real Madrid vervolgd wegens belastingontduiking

Real Madrid-middenvelder Luka Modric is de volgende in het rijtje voetballers die vervolgd worden wegens belastingontduiking. De 32-jarige Kroatische international zou zijn inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven bij de fiscus, zo werd woensdag bekendgemaakt door het Spaanse gerecht.

Het parket verdenkt de speler en zijn vrouw Vadja ervan in 2013 en 2014 870.728 euro verborgen te hebben gehouden voor de fiscus via een dekmantelbedrijf in Luxemburg. En mogelijk maakte Modric zich schuldig aan nog meer fiscale fraude, want de Spaanse autoriteiten hebben de rekeningen van de holdings op zijn naam op het eiland Man nog niet bestudeerd.

Na zijn ploeggenoten Cristiano Ronaldo en Marcelo en Barcelona-ster Lionel Messi is Modric de laatste in een rij sterren uit de Primera Division die wegens fiscale fraude in het vizier worden genomen door het Spaanse gerecht.