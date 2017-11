Ex-coach Witsel en Lombaerts zal meerijden in Dakarrally 2018

De Portugese voetbalcoach André Villas-Boas zal in januari deelnemen aan de Dakar-rally. Dat maakte organisator ASO woensdag bekend. Villas-Boas zal er rijden met een Toyota-Hillux.

“Als kind bezocht Villas-Boas evenveel voetbalstadions als rallywedstrijen”, legde ASO uit. “Nadien nam hij ook geregeld deel aan wedstrijden van het Portugese kampioenschap rally. Komend jaar zal de Portugees, met zijn landgenoot Ruben Faria als co-piloot, deelnemen aan de Dakar-rally.”

Villas-Boas’ nonkel, Pedro Villas-Boas, nam met een 4x4 al deel aan de Dakar in 1982. Co-piloot Faria werd in 2013 al eens tweede als motorrijder. Ook André Villas-Boas dacht in eerste instantie deel te nemen als motorrijder, maar zou daar van afgezien hebben omdat zijn fysieke conditie te zwak zou zijn.

Zijn deelname aan de Dakar-rally lijkt ook te betekenen dat hij afscheid neemt van zijn Chinese club Shanghai SIPG, waar hij sinds november 2016 aan het roer stond. Hij leidde het team naar een tweede plaats in de competitie en de halve finales in de Aziatische Champions League. Afgelopen zondag slaagde hij er in de terugwedstrijd van de finale van de Chinese beker tegen stadsrivaal Shanghai Shenhua niet meer in de 1-0 nederlaag uit de heenmatch op te halen. Het werd 3-2 en Shenhua won dus op uitdoelpunten.

Eerder was Villas-Boas ook al coach van FC Porto (2010-2011), Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013) en Zenit Sint-Petersburg (2014-2016). Met Porto won hij in 2011 de treble (titel, beker en Europa League). Met Zenit veroverde hij eveneens een titel (2015) en beker (2016).