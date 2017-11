Bondscoach Martinez en Belgische delegatie aangekomen in (het ijskoude) Moskou voor WK-loting

Bondscoach Roberto Martinez en de delegatie van @Belgianfootball zijn aangekomen in Rusland. Een dikke jas is nodig want het is nu -4° in Moskou pic.twitter.com/vDRPIGJ0rM

Bondscoach Roberto Martinez en de Belgische delegatie landde woensdagavond in Moskou, in afwachting van de WK-loting komende vrijdag. Dik ingepakt, want het is natuurlijk ijskoud in Rusland: zo’n 4 graden onder het vriespunt. Voor vertrek gaf Martinez nog een persconferentie in België, daarop vertelde hij onder meer welke ploegen hij het liefst zou vermijden in de loting...

LEES MEER: Bondscoach bekent welke landen hij wil mijden in groepsfase WK

Wat is jullie droompoule? Stel ze hier samen!

Komende vrijdag om 16u (Belgische tijd) vindt de WK-loting plaats in het Kremlin in Moskou. De 32 gekwalificeerde landen werden onverdeeld in vier potten op basis van hun plaats op de FIFA-wereldranglijst van oktober 2017. België kwam zo als nummer vijf van de wereld in pot 1 terecht samen met gastland Rusland, titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, vicewereldkampioen Argentinië, Polen en Frankrijk.

Cameraploegen worden niet bepaald met open armen ontvangen in Moskou. In de plaats daarvan moeten ze eerst ongeveer 84 documenten invullen. @VTMNIEUWS @VTMStadion pic.twitter.com/GtE4osJ4sB — Maarten Breckx (@MaartenBreckx) November 29, 2017

Het is de eerste keer dat de FIFA-ranking gebruikt wordt om alle deelnemende landen te verdelen over de verschillende potten. Vier jaar geleden bij de loting voor het WK in Brazilië kwamen de reekshoofden wel op basis van de FIFA-ranking in de eerste pot terecht, de overige potten werden ingedeeld op basis van geografische criteria.

Twee grote namen

Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya moeten voor de ogen van de wereld de loting in goede banen leiden. Uiteindelijk moeten er acht groepen van vier landen gevormd worden door de potten één tot en met vier volledig te ledigen, met als enige uitzondering Rusland, dat als organisator in groep A zit.

Eerst worden dus de verschillende reekshoofden in een groep ingedeeld, vervolgens de landen uit de overige drie potten. De groepen A tot en met H worden zo op volgorde gevuld. Landen uit dezelfde confederatie kunnen niet bij elkaar in een groep worden geloot, met uitzondering van Europa, dat maximaal twee landen in een groep mag hebben.

Groepen mogen overgeslagen worden als een indeling tegen het eerste principe van geografische spreiding ingaat. De reekshoofden worden ook automatisch groepshoofden, voor de posities twee tot en met vier volgt er nog een aparte trekking in de betreffende poule.