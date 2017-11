Racing Genk gaat niet in beroep tegen schorsing Ingvartsen

Brussel - KRC Genk gaat niet in beroep tegen de twee speeldagen schorsing (waarvan een met uitstel) en de boete van 800 euro die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan Marcus Ingvartsen. Dat bevestigde persverantwoordelijke Willem Boogaerts woensdag.

De Deense spits is zo geschorst voor de competitiewedstrijd van zaterdag op bezoek bij KV Mechelen. De voorwaardelijke schorsing hangt hem tot 29 november 2018 boven het hoofd.

Helemaal in het begin van de tweede helft van de met 0-1 gewonnen wedstrijd op het veld van Zulte Waregem plantte Ingvartsen tijdens een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van Julien De Sart, die even moest bekomen. De talentrijke Deense aanvaller van de Limburgers kreeg slechts geel van scheidsrechter Alexandre Boucaut, maar werd na tussenkomst van de Reviewcommissie alsnog disciplinair vervolgd.