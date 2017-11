Vrijdag wordt in het Kremlin in Moskou geloot voor de groepsfase van het Wereldkampioenschap voetbal van komende zomer in Rusland. De FIFA wil niets aan het toeval overlaten en oefent deze week verschillende keren met “mock draws” of oefenlotingen. Al waren er ook heel wat vragen over "hete ballen".

De Belgen werden eerder deze week ingedeeld in Groep E met Peru, IJsland en Panama. Een veel betere loting dan dit zouden de Rode Duivels zich niet kunnen wensen, ook al is IJsland een van de sterkste landen uit pot drie.

This is the result of FIFA's mock World Cup 2018 draw, tested by FIFA. The real #WorldCupDraw will be in Moscow, on December 1st. pic.twitter.com/kF235a81Sw — Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) 28 november 2017

In een nieuwe oefenloting werden onze nationale voetbalhelden ingedeeld in Groep H met Kroatië, Tunesië en Zuid-Korea. Ook hier zouden de Belgen de zwaarste tegenstanders vermijden tijdens de groepsfase.

Alle groepen van de laatste oefenloting:

Groep A: Rusland, Japan, Mexico, Egypte

Groep B: Brazilië, Marokko, Denemarken, Engeland

Groep C: Duitsland, Uruguay, Costa Rica, Australië

Groep D: Portugal, Peru, Servië, Iran

Groep E: Frankrijk, Zwitserland, Senegal, Panama

Groep F: Argentinië, Spanje, IJsland, Saoedi-Arabië

Groep G: Polen, zweden, Nigeria, Colombia

Groep H: België, Kroatië, Tunesië, Zuid-Korea

Al was er voordien ook al een oefenloting waarbij Engeland in Groep A terecht kwam met Rusland en dus de openingswedstrijd van het Wereldkampioenschap zou spelen. Dat meldde gastheer Gary Lineker, die vergat om de volledige loting te delen op Twitter...

First full rehearsal of the @FIFAWorldCup draw has thrown up this beauty of an opening game ??. pic.twitter.com/Rg6ogVDbCj — Gary Lineker (@GaryLineker) 29 november 2017

Tijdens de oefenlotingen waren er ook een aantal journalisten aanwezig. Die stelden de aanwezige medewerkers de vraag of alles wel eerlijk zou verlopen. Er waren namelijk geruchten dat Rusland ervoor wil zorgen dat het nationale team in een makkelijke groep terechtkomt. Daarvoor zou gebruik gemaakt worden van "hete ballen". Uiteaard verzekerden de medewerkers dat er niet geknoeid zal worden tijdens de loting van vrijdag.

#worldcup draw rehearsal at the Kremlin:

Bahraini journalist asks if there will be any hot ball to fix the draw.

Draw official insists there is no cheating pic.twitter.com/KZFHGgsHFG — Rob Harris (@RobHarris) 29 november 2017