Van je vrienden moet je het hebben: hoofdsponsor Premier League-ploeg blundert (opnieuw) op sociale media

De Engelse eersteklasser Everton beleeft een rampzalig seizoen. Ondanks vele miljoenentransfers deze zomer staat het net boven de degradatiezone. De ploeg van Kevin Mirallas stelde woensdag zijn nieuwe trainer voor in de hoop het tij te keren. Net de hoofdsponsor van de Toffees strooide echter nog wat extra zout in de wonde, en dat was niet de eerste keer. Van je vrienden moet je het hebben.

De ploeg van Kevin Mirallas zit dus in de hoek waar de klappen vallen, maar het werd pas extra pijnlijk toen SportPesa, de nieuwe hoofdsponsor van Everton dit seizoen, grappig uit de hoek trachtte te komen. Op Twitter postte de Keniaanse gokfirma een filmpje waarop Sam Allardyce staat te dansen op “We Found Love” van Rihanna. “Als je spreekt van liefde vinden op een hopeloze plaats...” postte de sponsor van Everton met een knipoog naar de tekst van het liedje en de zeventiende plaats in het klassement...

Las vacaciones de Sam Allardyce, entrenador del Sunderland. Dándolo todo en la pista al ritmo de Rihanna...pic.twitter.com/AMAdzYd6Im — Fútbol Total (@FT_Total) May 31, 2016

… een blunder van formaat, dus haalde SportPesa de Twitterpost snel offline. Het kwaad was echter al geschied en het screenshot werd al snel gretig gedeeld op sociale media. Het was trouwens niet de eerste keer dat de sponsor van Everton blunderde dit seizoen. Nadat Arsenal met 5-2 won van Everton, werden de Gunners gefeliciteerd met de hashtag “gemaakt van winnaars”. SportPesa is ook sponsor van Arsenal, maar bood diezelfde dag nog excuses aan tegenover de aanhang van Everton.

Everton bevestigde woensdag dat het een nieuwe coach had aangetrokken, nadat de Nederlander Ronald Koeman eind oktober werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. De Engelse ex-bondscoach Sam Allardyce neemt binnenkort over van interim-manager David Unsworth. Geen populaire keuze bij de fans. Ook het feit dat Allardyce Sammy Lee, een ex-speler van aartsrivaal Liverpool, als assistent zou meenemen, kan op weinig meeval rekenen bij de aanhang van de Toffees.