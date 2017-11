AA Gent verlengt contract van tweede doelman

Gent - AA Gent heeft het contract van doelman Yannick Thoelen verlengd tot medio 2020. Dat maakten de Buffalo’s woensdag bekend.

Thoelen streek in de zomer van 2015 neer bij AA Gent. Het jeugdproduct van Verbroedering Geel kwam toen over van Lommel United en tekende een contract voor drie seizoenen in de Ghelamco Arena. De 27-jarige Limburger was vier seizoenen de vaste waarde onder de lat bij Lommel, voordien lag hij onder contract bij KV Mechelen.

Thoelen moet bij de Buffalo’s vrede nemen met een status als invaller. Hij speelde voorlopig zestien wedstrijden voor de club. Dit seizoen kwam hij in actie in de competitiematchen tegen Antwerp (0-1) en Anderlecht (0-0) en in de Beker van België op het veld van zijn ex-club ASV Geel (2-3).