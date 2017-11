Anderlecht-speler Henry Onyekuru blikt met veel vertrouwen vooruit naar WK-loting: “We gaan de wereld veroveren”

Bij Anderlecht is Henry Onyekuru al het hele seizoen een van de beste spelers, maar de Everton-huurling doet het ook op het internationale niveau voor zijn land Nigeria. De Super Eagles zitten vrijdag in pot vier van de WK-loting maar schrik heeft Onyekuru van geen enkele tegenstander.

Onyekuru sprak vanuit ons land met de Nigeriaanse sportwebsite AOI Football, die hem vroeg naar zijn verwachtingen in verband met de loting van vrijdag in Moskou. “We zijn de Super Eagles”, aldus de aanvaller. “We vrezen geen enkel team. Serieus, als we ons niet kunnen meten met de beste landen ter wereld, dan hadden we ons in de eerste plaats ook niet gekwalificeerd voor het WK. Ik kijk er dus enorm naar uit om tegen de allerbeste teams te spelen.”

Er is bij Onyekuru dan ook veel geloof in zijn landgenoten. “Het Wereldkampioenschap is een groots evenement en ik ben ervan overtuigd dat enkel de beste teams en spelers aanwezig zullen zijn. Nigeria heeft een uitstekende voetbalgeschiedenis en ik geloof dat onze tijd gekomen is om de voetbalwereld te veroveren”, klinkt het.

“Het is lovenswaardig dat de voetbalbond bonussen wil betalen aan de spelers, maar ik denk niet dat geld de eerste motivatie is van ons”, voegt Onyekuru er nog aan toe. “Iedereen is gewoon fier op het feit dat we ons land kunnen vertegenwoordigen en gemotiveerd om sterk te presteren.”

Nigeria zit vrijdag in de laatste pot en komt dus qua FIFA-ranking uit tegen drie sterkere tegenstanders. Tijdens een eerste oefenloting werden de Super Eagles ingedeeld in een groep des doods met Duitsland, Uruguay en Denemarken. Bij een andere oefening zaten ze in een groep met Polen, Zweden en Colombia.