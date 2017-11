Onze man was als eerste op bezoek in het WK-hotel van de Rode Duivels en geeft u een rondleiding

Moskou doet zijn best, maar ademt ook vandaag nog wat communisme uit. Het Moscow Country Club Hotel, waar de Rode Duivels tijdens het WK minstens 20 dagen zullen verblijven, staat daarvoor symbool. Proper, keurig en het heeft karakter. De typische Sovjet-Russische kitsch, gecombineerd met monotonie, is echter nooit ver weg. We sliepen exclusief twee nachten in het hotel. En de Duivels kunnen gerust zijn. Als ze niet te veel nouveau riche willen spelen, overleven ze dit wel.

