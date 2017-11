Van grote toekomst na straf EK naar felle kritiek bij laagvlieger Premier League: “Normaal zou hij nooit meer spelen”

Hij is nog altijd amper 20 jaar jong, maar Renato Sanches heeft al heel wat meegemaakt in zijn voetbalcarrière. Nadat hij op het EK in Frankrijk uitgeroepen werd tot beste jonge speler werd hem een grote toekomst voorspelt. Vandaag wordt hij echter weggehoond bij Swansea, de voorlaatste in de Premier League.

De centrale middenvelder was amper 18 jaar toen hij zijn debuut maakte voor Portugal. Dat was op 25 maart 2016 in een met 0-1 verloren oefeninterland tegen Bulgarije. Vier dagen later speelde hij 45 minuten mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Rode Duivels, die de Portugezen wonnen met 2-1. Sanches mocht die zomer ook meteen mee naar het EK, zonder dat hij één wedstrijd had gespeeld tijdens de EK-kwalificatiecampagne.

In de eerste twee groepswedstrijden tegen IJsland en Oostenrijk speelde Sanches slechts negentien minuten, maar vanaf dan stond hij telkens aan de aftrap. In de EK-finale tegen Frankrijk speelde hij 79 minuten mee. Sanches vierde niet veel later als een gek toen Portugal de Europese titel pakte. Een prachtig einde van een sterk seizoen voor de jongen die bij Benfica zijn debuut had gemaakt in de Liga NOS (24 optredens) en de Champions League (zes optredens).

Foto: AFP

Ervaring

Sanches werd al langer aanzien als een supertalent en werd al snel vergeleken met Edgar Davids, een pitbull op het middenveld dus. Na het EK bereikte zijn ster nieuwe hoogtes en de Portugees verleidde Bayern München om liefst 35 miljoen euro op tafel te leggen. Zoals verwacht was zijn eerste seizoen bij Der Rekordmeister niet om direct over naar huis te schrijven: zeventien wedstrijden in de Bundesliga, zes in de Champions League en twee in de beker. Goed voor amper zeven basisplaatsen maar wel een Duitse titel, nadat hij eerder al de Portugese titel won.

Bayern zag echter dat Sanches verre van de noodzakelijke ervaring en mentaliteit had om het te maken bij een topclub met concurrenten als Arturo Vidal en Thiago Alcantara. De Duitse kampioen leende zijn ruwe diamant uit aan de Engelse eersteklasser Swansea City. Paul Clement was daar in januari trainer geworden nadat hij assistent was bij Bayern onder Carlo Ancelotti, en de Brit wilde Sanches er graag bij.

Foto: Photo News

Felle kritiek

De uitleenbeurt aan Swansea kwam voor velen als een verrassing, maar werd vrij snel aanzien als een kans voor Sanches om minuten te draaien en ervaring op te doen in een topcompetitie. Ook al had hij zijn professionele debuut dus gemaakt bij Benfica, toch geen klein clubje in een kleine competitie.

Bij de Swans liep het echter al snel mank. Sanches startte in zes van de zeven Premier League-wedstrijden waarin hij tot nu toe meespeelde, maar Swansea kon met hem tussen de lijnen nog geen enkele keer winnen. De club staat dan ook voorlaatste in Engeland met amper negen punten uit dertien wedstrijden. Tijdens de enige twee zeges tot nu toe (tegen Huddersfield en Crystal Palace) zat Sanches niet in de selectie, tegen de Eagles wegens een dijbeenblessure.

Dat het supertalent geen hoge toppen scheert, leverde hem deze week felle kritiek op. Voormalige Welsh international Robbie Savage noemde Sanches na het gelijkspel tegen Bournemouth “verschrikkelijk”. Ex-Tottenhamcoach Tim Sherwood ging nog verder. “Als dit een speler uit de eigen jeugd zou zijn, zou hij geen enkele wedstrijd meer spelen voor Swansea”, zei hij.

De voormalige Portugese voetballer Fernando Meira (Stuttgart, Zenit) was ook niet mals voor zijn landgenoot. “Als je in Engeland of Duitsland speelt, moet je heel sterk zijn. Niet alleen in voetballend opzicht, maar ook in mentaal opzicht en ik denk dat hij er nog niet klaar voor is om in deze landen te spelen”, zei Meria tegen SPORT1. “Hij is nog jong en hoewel mentaliteit belangrijk is voor een voetballer, heeft Renato gewoon nog wat tijd nodig.”

In de verdediging

Swansea-coach Clement was er als de kippen bij om zijn poulain te verdedigen. “Verschrikkelijk betekent voor mij dat hij alles verkeerd doet en dat klop gewoon niet. Als dat het geval was, had ik hem vroeger dan de 71e minuut naar de kant gehaald. Sanches verstopt zich ook niet als hij een fout gemaakt heeft. Je ziet hem niet verdwijnen, integendeel. Hij gaat meteen opnieuw achter de bal aan.”