Antoine Griezmann openhartig over transfer: Fransman weet alvast één topclub naar waar hij niet zal gaan

Er wordt al maanden druk gespeculeerd over de toekomst van Antoine Griezmann. De Fransman bleef door het transferverbod van Atlético Madrid bij de Spaanse club van Yannick Carrasco, maar lijkt komende zomer dan toch zijn grote transfer te gaan maken. Maar naar welke club? Dat blijft het grote vraagteken.

Toch heeft Griezmann een tipje van de sluier gelicht. Enkele passages uit zijn aankomende biografie “Achter de Glimlach” zijn woensdag namelijk uitgelekt en daarin spreekt de Franse spits openlijk over een transfer en aanbiedingen uit het verleden.

“Manchester United is een echte mogelijkheid voor mij”, stelt Griezmann. “Ik heb al een goede relatie met Paul Pogba, al zal hij mijn beslissing niet kunnen beïnvloeden. Ik weet niet of ik op een dag het truitje van Man United zal dragen maar ik koos wel het nummer zeven omwille van David Beckham. Hij was mijn grote idool. Ik hoop mijn carrière dan ook in de MLS af te sluiten, bij zijn club in Miami.”

“In 2011 had ik een aanbieding van Barcelona, toen Pep Guardiola er nog trainer was”, gaat de spits voort. “Ik besloot toen echter bij Atlético te blijven. Tottenham probeerde me binnen te halen in 2014 en een jaar later wees ik PSG af. In 2013 had Arsenal-scout Gilles Grimandi me vertelt dat Arsène Wenger me graag wilde en dat ik alle andere aanbiedingen opzij moest zetten. Ik wachtte en bleef wachten, maar er kwam nooit een voorstel.”

“Na een telefoontje met Grimandi zei hij dat Wenger nog steeds geïnteresseerd was. Ik wachtte dus opnieuw af. Maar enkele uren voor het sluiten van de transfermarkt werd het duidelijk dat Arsenal geen voorstel ging doen. Ik vind het niet leuk om iets te horen dat uiteindelijk niet gebeurt”, aldus Griezmann, die dus duidelijk niet naar de Gunners zal trekken.