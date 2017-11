BEKER VAN BELGIË. Kortrijk swingt naar kwartfinale ten koste van Antwerp

KV Kortrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. De Kerels waren voor eigen publiek te sterk voor Antwerp. Het werd 4-2 in het Guldensporenstadion.

Het was even wachten op de eerste kans in Kortrijk, tot Van Der Bruggen in minuut 26 een uitstekende kopbalkans recht op Bolat kopte. Kortrijk had het beste van het spel, terwijl Antwerp het vooral moest hebben van tegenstoten. Al was het al bij al een kansarme eerste helft. Kortrijk was zelfs enkel gevaarlijk met schoten van Makarenko. Tot Stojanovic op slag van rust KVK op voorsprong zette. Die klopte Bolat met een schot na een afgeweerde voorzet: 1-0.

Na de pauze ging Kortrijk door op zijn elan. Perbet scoorde twee keer op amper drie minuten tijd. Eerst vanaf elfmeter na hands van Owusu en dan op een lage voorzet van Chevalier: 3-0. Na dik een uur stond het zelfs 4-0 voor de thuisploeg. Bij Antwerp waren ze Ouali helemaal vergeten aan de tweede paal en die deed de netten trillen. Eerst Ghandri en dan Owusu milderden nog tot 4-2 voor de Great Old.

De bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk draaide uit op verlengingen, die momenteel aan de gang zijn. Na negentig minuten was de tussenstand 1-1. Pedersen had Malinwa al na drie minuten op voorsprong gebracht, maar amper enkele minuten later kwam Genk al langszij na een strafschopdoelpunt van Ingvartsen.

El Messaoudi beging de penaltyfout en kreeg ook meteen rood onder de neus geschoven. Lang stond Genk niet met een man extra, want ook Malinovskyi mocht nog voor de pauze gaan douchen. De Oekraïner maakte een slaande beweging richting Bandé.