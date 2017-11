Ongeziene bekerklucht in KV Mechelen-Genk na blessure ref Dierick: “Is er een scheidsrechter aanwezig?”

Hilariteit alom in de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk. Tijdens de verlengingen viel scheidsrechter Christof Dierick uit met een blessure. Omdat vierde ref Nicolas Laforge al een geblesseerde lijnrechter had vervangen, moesten ze Achter de Kazerne op zoek naar een scheidsrechter… in de tribune.

Een vierde scheidsrechter moet van alle markten thuis zijn. Zo ontpopte Laforge zich tijdens de verlengingen in de bekerpartij tot een uitstekend lijnrechter. Hij verving Tom Dens, die zich had geblesseerd. Er was al even paniek toen ook Dierick om verzorging vroeg. Die kon eerst nog voort, maar moest er uiteindelijk toch de brui aan geven.

Een groot probleem want er stond geen vervanger meer klaar. En dus zat er niets anders op dan de omroeper in te schakelen. “Er wordt gevraagd of er momenteel scheidsrechters aanwezig zijn”, riep die door de microfoon. Gelukkig voor de wedstrijd werd er snel een scheids gevonden in het publiek. Al lag de wedstrijd een tijdje stil omdat de vrijwilliger van dienst zich nog moest klaarmaken voor de dienst.

Ene Luc Bosmans werd uiteindelijk ingezet als lijnrechter, zodat Laforge de leiding van de wedstrijd in handen kon nemen voor de rest van de verlengingen. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist na strafschoppen. Daarin kwam Bosmans nog even de gemoederen bedaren nadat Aidoo een dansje deed op de penaltystip na zijn gescoorde elfmeter.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA