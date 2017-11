Hij stal de show tijdens KV Mechelen-Genk, maar vijf jaar geleden sloegen bij deze scheidsrechter de stoppen door

Hij was dé held van de avond tijdens de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk. Luc Bosmans (40) stal de show nadat hij vanuit de tribune moest opdraven als lijnrechter en tijdens de penaltyreeks de gemoederen probeerde te bedaren. Vijf jaar geleden wilde Bosmans nog stoppen als ref, Na enkele incidenten tijdens de provinciale wedstrijd tussen Wuustwezel en Gooreind sloegen bij hem de stoppen helemaal door.

De toeschouwers van de voetbalwedstrijd Wuustwezel-Gooreind in eerste provinciale wisten in september 2012 niet wat ze zagen. Seconden na zijn laatste fluitsignaal ontblootte scheidsrechter Luc Bosmans het bovenlijf en wierp boos zijn shirt op de grond. Kokend van woede en totaal ontredderd, om het tumult na zijn drie rode kaarten aan de thuisploeg, kondigde de man aan zijn fluitje op te bergen.

“En ik denk nog steeds aan stoppen”, was de 40-jarige Luc Bosmans uit Herent, na een nachtje slapen, amper bekomen. “Wat ik zondag heb meegemaakt, slaat alles. Ik heb er amper van geslapen. De hele nacht heeft de film door mijn hoofd gespookt. Nooit, in mijn carrière van 23 jaar en meer dan 500 matchen, ben ik zo hard beledigd. Nooit heb ik zo hard naar het einde van een match afgeteld, nooit was ik zo blij dat het gedaan was.”

Scheldwoorden

Opmerkelijk: niet het gedrag van de spelers maar van de supporters van Wuustwezel was er voor Bosmans te veel aan. “Naast het veld zijn alle regels van fatsoen met de voeten getreden. Als de fans ‘vuile zwarte’ hadden geroepen, had ik dat kunnen plaatsen, maar ze werden te persoonlijk. Het bleef maar scheldwoorden regenen.”

“Al was de spreekwoordelijke druppel dat iemand uit de tribune een pint bier over mij heen kapte. Zonder tussenkomst van een clublid van Wuustwezel zat ik zelfs volledig onder de kriek. Ik kan nog meer respect opbrengen voor de speler die mij omverliep dan voor zo’n achterbakse daad. Het toppunt van lafheid was dat.”

Bosmans tijdens de wedstrijd van woensdag. Foto: BELGA

“Tweede mooiste moment”

“Dit was het tweede mooiste moment uit mijn leven”, zei de 45-jarige KVM-supporter voor de camera van de sfeerreporter van Gazet van Antwerpen na afloop van zijn “15 minutes of fame” tijdens KV Mechelen - Racing Genk. De Europacup II-zege van Malinwa in 1988 plaatst hij op één. “Ik heb de club van hoog naar laag en weer naar boven meegemaakt. Vandaag mocht het jammer genoeg niet zijn, maar ik kon de wedstrijd op het eind wel vanop de beste plaats op het veld meemaken”, glunderde hij na.

Luc Bosmans over zijn 15 minutes of fame. "Komt op de tweede plaats in mijn leven", zegt hij bij ons! #kvmgnk pic.twitter.com/BAFMKmFTsc — Sfeer KV Mechelen (@KVMechelenSfeer) 29 november 2017

“Zelfs al stond ik hier in de kleuren van KV, ik ben ook scheids. En dan vervagen de clubkleuren”, vertelde de man tegen de verzamelde pers met een brede grijns op het gelaat. “Ik heb niet getwijfeld toen ze een scheids zochten. Maar moest het zaterdag geweest zijn, dan had ik twee, drie pintjes gedronken en had het niet gekund. Maar nu was mijn vrouw niet mee. Ik was alleen en met de auto. Ik voelde mij er klaar voor. Het was mijn plicht om de arbitrage uit de nood te helpen.”

En zeggen dat hij zondag nog een match in eerste provinciale floot, tussen Veltem en Bertem. “En komende zaterdag de reserven van Grimbergen tegen Menen in 3de amateurs. Ja, een heel ander niveau. Maar ik heb het vandaag toch ook goed gedaan? Ik heb ook niet veel moeten doen. Ja, dat brandje blussen. Als je de Seth en die jongen van Genk op je ziet afkomen en je staat daartussen, drie koppen kleiner, dan moet je je mannetje staan.”