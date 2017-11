Vanhaezebrouck vindt dat Anderlecht gestraft werd, Sa Pinto maakt na de wedstrijd ruzie met journalist

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck was na de verloren bekerwedstrijd tegen Standard gefrustreerd. “Ik heb geen probleem met de ploeg van Standard op het veld, maar wel met hun ploeg ernaast”, verwees Vanhaezebrouck naar coach Ricardo Sa Pinto, die tijdens de wedstrijd plots op het veld ging liggen.

“Nee, ik ben niet boos over wat er op het veld allemaal gebeurde. We hadden genoeg kansen in de eerste helft, maar Standard was gewoon scherper. Maar ik heb wel problemen met wat er allemaal naast het veld gebeurde. De spelers van Standard gingen na bijna elk contact liggen, het spel lag zo minstens 10-15 minuten stil… en dan worden er zes minuten bijgeteld op het einde van de match.”

“Als men dat uit het voetbal wil weren, moet er iets veranderen. Dat moet gewoon stoppen, want zo wordt de ploeg die wil voetballen altijd gestraft”, zo klonk het bij Vanhaezebrouck, die ook de bank van Standard een veeg uit de pan gaf. “Toen ik Sa Pinto wilde recht helpen, stoof de hele bank van Standard plots het veld op. Dat was gewoon om te lachen, dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb dan ook vooral problemen met de ploeg naast het veld, niet met die op het veld.”

“Ik voelde iets zwaar op mijn voet vallen”

Toen RTL-journalist Stéphane Pauwels na de wedstrijd Standard-coach Ricardo Sa Pinto confronteerde met zijn toneelstukje op het einde van de wedstrijd, sprong die bijna uit zijn vel en begon een felle woordenwisseling met de journalist. “Luister Ricardo, ik vond de zege verdiend, maar overdreef je niet te veel? Ik zag een bekertje bier vallen...”, begon Pauwels, maar Sa Pinto liet hem niet uitspreken.

“Blijf kalm, mag ik reageren? Ik voelde iets zwaar vallen op mijn voet, maar ik zag niet wat het was. Mijn voet en been was doorweekt, maar ik wist niet wat het was. Dat is gewoon schandalig. Ik deed niets om tijd te winnen, net zoals mijn team niets deed om tijd te winnen. Ik voelde iets op mijn voet vallen, en het volgende moment moet ik het veld verlaten.”