Sterke De Bruyne ontsnapt met Man City in extremis aan puntenverlies, Chelsea en Liverpool doen wat ze moeten

Manchester City heeft op de veertiende speeldag in de Premier League maar nipt puntenverlies kunnen vermijden. Raheem Sterling scoorde in de 96e minuut de winning goal tegen Southampton. Chelsea won met het kleinste verschil van Swansea terwijl Liverpool makkelijk zegevierde op het veld van Stoke.

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany stonden aan de aftrap bij de Citizens in het Etihad Stadium. Southampton-doelman Fraser Forster moest zijn beste reflexen bovenhalen op pogingen van andere andere Sterling en Gabriel Jesus, maar City kwam goed weg toen een poging van Wesley Hoedt uiteenspatte op de dwarsligger. Kompany kreeg op slag van rust geel.

Meteen na rust scoorde De Bruyne de openingstreffer voor de Citizens. Zijn vrije trap week een beetje af in de zestien en verdween in de korte hoek tegen de netten: 1-0. Een kwartier voor tijd klom Southampton echter op gelijke hoogte. Oriol Romeu rondde knap voorbereidend werk van Sofiane Boufal af. Een puntendeling leek in de maak tot Raheem Sterling in de slotminuut zijn duivels ontbond. De Bruyne ontweek een tackle en duwde het leer in extremis door naar Sterling, die met veel gevoel de bal in de winkelhaak plaatste.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone



Ook Chelsea hield op de midweekspeeldag de punten thuis. Tegen Swansea kopte Antonio Rüdiger het enige doelpunt tegen de netten (1-0). Thibaut Courtois stond tussen de palen, Eden Hazard startte op de bank. De aanvoerder van de Rode Duivels kwam in minuut 80 op het veld.

Liverpool ging met 0-3 winnen op het veld van Stoke City. Van onder de dwarsligger zag Simon Mignolet hoe zijn ploegmaats Sadio Mane (17.) en Mohammed Salah (77. en 83.) het verschil maakten voor de Reds.

Arsenal maakte voor eigen publiek met 5-0 brandhout van promovendus Huddersfield Town. Laurent Depoitre mocht het slotkwartier volmaken voor de bezoekers. Alexandre Lacazette (3.), Olivier Giroud (68. en 87.), Alexis Sanchez (69.) en Mesut Özil (72.) scoorden.



Zonder Kevin Mirallas boekte Everton zijn vierde competitiezege. Wayne Rooney was met een hattrick de uitblinker bij de Toffees, vooral met zijn derde doelpunt deed hij de monden openvallen. Met een heerlijke goal vanop zijn eigen helft toonde hij zijn uitzonderlijke klasse. Everton won de kelderkraker tegen West Ham United met 4-0. Sam Allardyce, die weldra de trainer wordt van de Toffees, keek toe vanuit de tribunes.

Burnley keerde met de volle buit terug uit Bournemouth. Steven Defour speelde 75 minuten mee bij de bezoekers, die via Chris Wood (37.) en Robert Brady (65.) op een dubbele voorsprong kwamen. De aansluitingstreffer van Joshua King leverde Bournemouth geen punten meer op.