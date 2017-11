PSG wint dankzij koningsduo, Monaco lijdt pijnlijke nederlaag na doelpunt in de extra tijd

Brussel - In de Ligue 1 blijft er weinig te doen tegen Paris Saint-Germain. De competitieleider zette Troyes op de vijftiende speeldag opzij met 2-0. Neymar (73.) en Edinson Cavani (90.) stonden aan het kanon bij de Parijzenaars, die in de stand al een voorsprong van tien punten hebben opgebouwd op eerste achtervolger Olympique Marseille. Thomas Meunier stond opnieuw op de rechtsachter en werkte de hele wedstrijd af.

De 1-0 van Neymar:

De 2-0 van Cavani:

AS Monaco ging met 1-0 onderuit op veld van Nantes. Lucas Lima scoorde in de blessuretijd. Bij de thuisploeg voetbalde Yassine El Ghanassy de eerste helft mee. Youri Tielemans kwam niet in actie bij de Monegasken, de Rode Duivel is de rest van 2017 out met een knieblessure.

Guingamp - Montpellier eindigde op 0-0. Isaac Mbenza werd op het uur ingebracht, maar kon niet meer scoren voor Montpellier.