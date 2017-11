Een week in het spoor van Francky Dury en Zulte Waregem: dit is het dagboek van een club op de rand van een crisis

Europees uitgeschakeld in Nice, maar champagne op de terugvlucht. Ook dat is Essevee. In Brugge haalt de coach ‘gladiatorenmuziek’ van Two Steps from Hell boven. Ook dat is Francky Dury. Maar wel 3 op 24. “We moetendringend gaan winnen”, beseft heel de club. Dan maar in de beker tegen Club. Stel je voor: Het is gebeurd!Erik Van Looy heeft Dury misschien niet voor niets gevraagd voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’.