Vier miljoen gekost, maar de recordaankoop van AA Gent komt dit jaar niet meer in actie

AA Gent kan in 2017 geen beroep meer doen op Franko Andrijasevic. De recordaankoop blesseerde zich eerder deze week op training en gisteren bleek bij een scan dat hij een gebroken rib opliep en langdurig out zal zijn. Sinds hij voor ruim 4 miljoen euro overkwam van HNK Rijeka kon de Kroaat allerminst overtuigen bij Gent. Een waslijst aan (kleine) blessures zorgde ervoor dat hij fel onder de verwachtingen blijft. Tijdens de voorbereiding liep hij een hardnekkige nekblessure op en na een ongelukkige botsing in de nefaste uitwedstrijd tegen Altach was hij eveneens een tijd out.