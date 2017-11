Hein fulmineerde tegen de ref, maar spelers Anderlecht kijken ook in eigen boezem na nederlaag tegen Standard

Niet dat er veel over voetbal werd gesproken gisteren na de tumultueuze clash tussen Anderlecht en Standard. Toch staken de Anderlecht-spelers de schuld niet op de ref, ze keken ze ook in eigen boezem. “We moeten niet alles op de ref steken. Standard was gewoon de betere in de duels.”

Klagen over de scheidsrechter: het zit niet in het DNA van Anderlecht. Maar dit keer voelde Anderlecht-verdediger Uros Spajic zich toch benadeeld. Daar had de Serviër wel recht toe. “De scheidsrechter brak de match. Hij floot veel fouten, legde het spel veel stil. Het is lang geleden dat ik nog zo’n bizarre match heb meegemaakt, vooral door het gedrag van Standard.”

Scheidsrechter Luc Wouters had Anderlecht voor rust dan ook een penalty kunnen – en zelfs moeten – geven toen Pocognoli zijn armen om Harbaoui sloeg en hem op de grond trok in de zestien. Geen fout, oordeelde Wouters, en daar waren ze bij Anderlecht verbolgen over. “Ik denk toch dat het penalty was. Iedereen zegt het me”, aldus Spajic.

Toen nog geen tien minuten later Standard wél een penalty kreeg – na een weliswaar duidelijke overtreding van Trebel op Orlando Sa, gingen de poppen al een eerste keer aan het dansen. Voorafgaand aan die fout had Edmilson zijn elleboog vol in het gezicht van Massimo Bruno geplant. “Ik ben voorbij Edmilson en dan komt hij er hard ingevlogen met zijn arm. Ik dacht dat het een overtreding was en ik was er zelfs van overtuigd dat de scheidsrechter gefloten had”, zei Bruno. “Ik was dan ook verbaasd dat het penalty voor Standard was, maar gelukkig missen ze hem.”

Toch nam Bruno het op voor scheidsrechter Wouters. “We moeten niet alles in de ref zijn schoenen schuiven. Voor hem was het ook een moeilijke match en geen enkele arbiter zou het hier beter hebben gedaan. In zulke wedstrijden maakt iedereen fouten: wij, Standard, de ref.”

Goed gesloten

En Anderlecht maakte wel wat fouten, ook voetbaltechnisch. Het goeie spel van tegen Bayern München en Kortrijk werd niet doorgetrokken. “We wisten natuurlijk dat het niet makkelijk ging zijn, dat het een match vol met duels ging worden. We moeten toegeven dat Standard de duels aanvankelijk allemaal won. En dan scoren ze ook nog eens een erg knap doelpunt”, was Bruno eerlijk in zijn analyse.

“Het was ook niet makkelijk om kansen bij elkaar te voetballen omdat de match zo vaak stillag”, vervolgt Spajic. “Standard stond laag en ze hielden alles goed gesloten”, pikt Bruno in. “In de beker telt enkel winnen en dat hebben we niet gedaan: simpel.”