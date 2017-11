Zoveel winst maakte AA Gent de voorbije twee seizoenen (maar er is ook slecht nieuws)

De succesvolle Europese campagnes, vooral in de Champions League, hebben AA Gent geen windeieren gelegd. De Buffalo’s boekten de jongste twee seizoenen 22,8 miljoen euro winst, maar zijn ook op grotere voet gaan leven. De loonkosten zijn verdubbeld.

Het was lang wachten op de jaarrekening van AA Gent, die een zicht zou geven op de impact van de succesvolle Champions League-campagne in het seizoen 2015-2016. Er wordt ons slechts een troebel beeld gegund, want AA Gent verlengde zijn boekjaar, zodat het over 23 maanden loopt in plaats van het gebruikelijke jaar. Het Champions League-seizoen wordt op één hoop gegooid met vorig seizoen, toen AA Gent de 1/8ste finales van de Europa League bereikte.

Zoals verwacht mag AA Gent terugblikken op financieel vruchtbare jaren. Alleen al de Europese inkomsten brachten van 1 juli 2015 tot 31 mei 2017 32,2 miljoen euro in het laatje. Op Belgisch vlak was dat 40,9 miljoen euro. Voorts werd er ook heel wat verdiend aan uitgaande transfers zoals Kums, Depoitre en Sels. Zo kwam AA Gent uit op een totaal aan opbrengsten van 121 miljoen euro, op jaarbasis is dit een verdubbeling ten opzichte van 2014-2015.

Daartegenover gingen ook de kosten fors de hoogte in, tot 98,2 miljoen euro. Bij die kosten valt vooral de toename van de lonen op, die voor een uitgave zorgden van 48,6 miljoen euro over 23 maanden. Op jaarbasis betekent dat bijna een verdubbeling ten opzichte van het seizoen daarvoor. De Buffalo’s spendeerden liefst 30 miljoen euro op de transfermarkt aan spelers als Kalinic, Kubo, Sylla en Andrija­sevic.

Alles samen boekte AA Gent een winst van 22,8 miljoen euro, waarop het minder belastingen betaalde door een nieuwe vennootschapsvorm: AA Gent is sinds kort een CVBA met sociaal oogmerk.

Tien miljoen euro van de winst werd gebruikt om het kapitaal te verhogen. De rest werd in de reserves en overgedragen winst geboekt. Zo steeg het eigen vermogen van 2,2 naar 24,9 miljoen euro.

Dure spelers

AA Gent heeft er nooit beter voorgestaan, maar moet toch opletten. Door zoveel dure spelers te halen, gingen de loonkosten fors de hoogte in. Maar de Buffalo’s kunnen niet elk jaar rekenen op 32,2 miljoen euro aan inkomsten uit Europees voetbal. En ook de transfers, die meer dan 30 miljoen euro opbrachten, zullen niet altijd even lucratief zijn. AA Gent heeft niet voor een conservatieve aanpak gekozen, maar heeft vooral een sportieve stap vooruit willen zetten door fors te investeren.

Voor het seizoen 2017-2018 kan AA Gent alvast op een meevaller rekenen, zoals blijkt uit de toelichting bij de jaarrekening: “Eind september-begin oktober 2017 vond een wissel van hoofdtrainer plaats zonder negatieve financiële gevolgen.” Wat wij eerder meldden, wordt bevestigd: het ontslag van Vanhaezebrouck heeft AA Gent niks gekost. Anderlecht tastte daarvoor in de buidel.