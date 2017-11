Ook Anthuenis en Borkelmans vrezen naast Spanje vooral exotische landen als tegenstanders voor Rode Duivels

Nu vrijdag vanaf 15.45 uur ­weten de Rode Duivels wie hun tegenstanders zijn in de groepsfase op het WK in Rusland. In de aanloop naar die cruciale loting vragen wij dagelijks twee oud­-internationals naar hun droom- en horrorgroep. Vandaag ex-assisten Vital Borkelmans en ex-bondscoach Aimé Anthuenis.

Vital Borkelmans

Vital Borkelmans (54) was als speler aanwezig op het WK 1994 en 1998. Op het WK in Brazilië was hij assistent van Wilmots.

Foto: BELGA

Droomgroep

● België

● Mexico

● Iran

● Australië

Horrorgroep

● België

● Spanje

● Costa Rica

● Nigeria

“Geef mij maar Mexico uit pot 2”, aldus Borkelmans. “Die kennen we ondertussen. Kroatië is een team dat aan het komen is en Colombia is ook niet te onderschatten. Daarom liefst Mexico. Het is altijd goed dat er een team bij zit waartegen je zeker de drie punten haalt en dat is Iran uit pot 3. Ze zijn al veel op WK’s aanwezig ­geweest, maar nog nooit presteerden ze goed. Uit pot 4 kies ik Australië. Ik vergelijk ze met Hongarije op het EK. Daartegen kan je exploderen.”

“Spanje is te vermijden, hoe dan ook. Je kan ze ook in deze poule treffen en ze voor de rest van het tornooi niet meer tegen­komen, maar in die eerste ronde is het nog wat zoeken en dan zijn risico’s uit den boze. Costa Rica zie ik ook liever niet. Een moeilijk te bespelen ploeg, want heel compact. Ik vind hen zelfs een gevaarlijke outsider voor de eindzege. Ze kunnen voor de verrassing zorgen. Nigeria is ook een sterk team. Het was heel snel gekwalificeerd met jonge, uitstekende spelers.”

Aimé Anthuenis

Aimé Anthuenis (74) was bondscoach tussen 2002 en 2006. Hij weet wat goed is voor de Duivels.

Foto: photonews

Droomgroep

● België

● Mexico

● Iran

● Panama

Horrorgroep

● België

● Spanje

● Egypte

● Australië

“Mexico heeft in die ­oefenwedstrijd niet zo’n grootse indruk op mij ­gemaakt. Het is geen aantrekkelijke affiche, maar daar moeten we ons op zo’n tornooi niet te veel van aantrekken. Iran is ook al zo’n onaantrekkelijke tegenstander, maar wel het makkelijkst te kloppen uit pot 3. Daar kan je met de huidige Duivels niet te veel problemen mee hebben. Panama kwalificeerde zich met een spookdoelpunt. Die meeval blijven ze niet hebben.”

“Spanje is absoluut te vermijden. Die hebben ons een jaar geleden nog flink op onze plaats gezet. Van die Afrikaanse landen is Egypte het meest vervelende. Ze zijn goed en waren al snel gekwalificeerd. Uit die vierde pot moeten we Servië vermijden. Er kunnen echter niet meer dan twee Europese landen in één poule zitten en die hebben we al met België en Spanje. Neem dan maar Australië, dat heeft enkele spelers uit de ­Premier League.”